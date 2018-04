Topforhandler er langt fra sikker på at undgå konflikt

- Jeg tænker, at der stadig er en smule tilbage at forhandle om. Men jeg er langt fra sikker på, at vi kommer i hus med en aftale og ikke kommer i konflikt.

- Som parter kan vi godt regne ud, at der ikke går ret lang tid, før strejkevarslerne træder i kraft, hvis ikke konflikten bliver udsat en gang mere, siger Dennis Kristensen.

Han tror ikke, at forligsmand Mette Christensen udskyder konflikten igen, da det vil være som at "lukke luft ud af ballonen, efter at man har fået lagt maksimalt pres på parterne".

Forud for onsdagens forhandlinger har hun indkaldt parterne til at forhandle en samlet aftale, så alle elementer bliver behandlet på én gang.

Det er en god idé, mener Dennis Kristensen.

- I fem uger har vi beskæftiget os med delelementer som spisepausen, lærernes arbejdstid og løn hver for sig.

- Vi er der, hvor vi ikke kan forvente yderligere indrømmelser fra nogen af parterne, før vi ser et skelet for, hvordan en aftale kan se ud, siger han.

Ifølge Dennis Kristensen giver det en sidste mulighed for parterne for at se, om de har mulighed for at rykke tættere på hinanden.

- Jeg er ikke sikker på, at det lykkes, men det er værd at afprøve, siger han.

Han forventer, at de bliver indkaldt til yderligere forhandlinger lørdag, søndag og mandag, hvis forligsmanden tror på, at hun kan få en aftale på plads.

Tirsdag holdt blandt andre Dennis Kristensen tale foran tusinder af offentligt ansatte, der var mødt op på Thorvaldsens Plads foran Christiansborg i København for at demonstrere for en ny overenskomstaftale.