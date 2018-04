Topforhandler Anders Bondo: Nu skal vi holde mund og forhandle

Det er budskabet fra Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet og Danmarks Lærerforening, som onsdag er på vej ind til overenskomstforhandlingerne på det kommunale område.

Nu er det for alvor tid til at holde mund og forhandle intenst, så en storkonflikt undgås.

- Jeg kommenterer ikke forhandlingerne. Det er sådan en uskik, det vi den her gang har oplevet, at man gang på gang begynder at fortælle, hvad der er blevet tilbudt inde i Forligsinstitutionen.

- Vi skal ikke forhandle foran åbne kameraer. Det gør det kun vanskeligere. Vi skal forhandle under forligsmandens ledelse, siger Anders Bondo Christensen.

Forligsmand Mette Christensen har indkaldt parterne til at forhandle en samlet aftale, så alle elementer bliver benhandlet på én gang. Det sker efter en uges pause i forhandlingerne.

I landets største byer gik tusindvis tirsdag aften på gaden for at demonstrere for en ny overenskomstaftale.

De største knaster i forhandlingerne er lønrammen, spørgsmålet om den betalte frokostpause og lærernes arbejdstid.

Forligsmanden har allerede udskudt en eventuel konflikt to uger. Dermed kan der tidligst udbryde strejke 22. april og lockout 28. april.

Forud for onsdagens forhandlinger har Kristian Wendelboe, direktør for Kommunernes Landsforening (KL), skabt røre.

Hvis det ender med en storkonflikt, vil det gøre ubodelig skade på den danske måde at forhandle overenskomster på, har han udtalt til Politiken.

- Der er skabt en stemning af, at det er kampen om den danske model, det her. Men jeg tænker faktisk, at det er omvendt.

- Jeg tror, at den her kamp kan skubbe den danske model ud over kanten, siger Kristian Wendelboe til avisen.

Det gør Dennis Kristensen, formand for fagforbundet FOA og en af de offentligt ansattes topforhandlere, rasende:

- Han sætter en maskinpistol for panden af os og truer os med, at Christiansborg vil give os bøllebank, hvis vi ikke lægger os fladt ned på ryggen. Det er uhørt, jeg er rasende.

Torsdag er der forhandlinger på det regionale område.