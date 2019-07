Topdanmark øger både top- og bundlinje

Præmieindtægterne - de penge, kunderne betaler for deres forsikringer - steg til 9,7 milliarder kroner i halvåret, mens overskuddet er steget med over 200 millioner kroner til 831 millioner kroner.

- Det tekniske resultat er steget på grund af en forbedret trend for forsikringskrav inden for små- og mellemstore virksomheder og landbrug såvel som for tyveri og bilforsikring i privatsegmentet, skriver Topdanmark i regnskabet.

For privatforsikring steg præmieindtægterne til 2,6 milliarder kroner i halvåret, mens udbetalingerne faldt en smule til 1,7 milliarder kroner.

- Sammenlignet med første halvår 2018 var trenden inden for forsikringsudbetalinger positivt påvirket af en favorabel udvikling inden for personskader inden for bilforsikringer og tyveri.

- På den anden side havde en højt niveau af brandskader og skader fra sprængte vandrør såvel som vejrrelaterede skader en negativ indvirkning, skriver Topdanmark.

Forsikringsselskabet kan dog specielt glæde sig over forretningen for forsikring af små- og mellemstore virksomheder og landbrug. Her steg præmieindtægterne en smule til 2,1 milliarder kroner mens udbetalingerne faldt med 170 millioner kroner.

Inden for landbruget var der medvind, da der ikke var ligeså mange brande som under sidste års tørke.

- Desuden var forsikringskravene hjulpet af Topdanmarks indsats for at mindske eksponeringen mod uprofitable kunder og færre store krav, skriver Topdanmark.

Før skat forventer Topdanmark fortsat et overskud på 1,3 til 1,4 milliarder kroner.