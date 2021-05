Topchefer samlet om digitalisering

DI og formand for DI Digital, André Rogaczewski har samlet 26 erhvervsledere fra store og små virksomheder samt forbundsformand for Dansk Metal, Claus Jensen i taskforcen CEO Commitment. Formålet er at kunne fremlægge en række forslag, der kan inspirere regeringens digitaliseringsstrategi for Danmark.