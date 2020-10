Tøj og sko trækker lidt ned i ellers fornuftigt detailsalg

Fra august til september er der blevet købt mindre tøj og sko i danske butikker, og det har været med til at trække det samlede detailsalg ned.

Salget i den danske detailhandel ligger dog fortsat på et relativt højt niveau, når der sammenlignes med tidligere i år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallene er korrigeret for diverse forhold. Det er prisudvikling, sæsonudsving og effekten af handelsdage.

I perioden fra juli til september har det samlede detailsalg været 1,8 procent højere end i perioden fra april til juni.

Det er, på trods af at salget fra august til september er faldet med 0,9 procent - blandt andet på grund af et mindre salg af sko og tøj.

Ifølge Niklas Praefke, cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation, er nedgangen fra august til september ikke umiddelbart alarmerende.

Det begrunder han med, at faldet netop kommer efter et par måneder med høje salgstal, hvor forbrugerne har indhentet det udskudte forbrug fra foråret.

- Der er altså hovedsageligt tale om en normalisering, selv om de vedtagne restriktioner i september formentlig også har lagt en dæmper på forbruget.

- Det er min forventning, at de høje salgstal vil fortsætte ind i oktober, hvor udbetalingen af de indefrosne feriepenge ser ud til at hjælpe, siger Niklas Praefke i en skriftlig kommentar.

Siden starten af oktober har lønmodtagere kunnet søge om at få udbetalt tre ugers feriepenge. Den mulighed varer frem til og med starten af december.

Sideløbende med udbetalingerne har smittebilledet dog også ændret sig, og i øjeblikket bliver der dagligt registreret rekordmange nye smittetilfælde.

For at tage hånd om smitteudviklingen har regeringen besluttet at indføre nye restriktioner - blandt andet inden for detailhandlen.

Niklas Praefke frygter, at den stigende smitte og de nye restriktioner kan få forbrugerne til at beholde pungen og dankortet i lommen.

- Hvis det sker, så vil det sende detailsalget ned, og det kan være med til at afspore genopretningen af økonomien, siger han.

I første omgang er det dog ikke detailsalget, som ifølge cheføkonomen står til at blive ramt hårdest. Det er i stedet servicesektoren med blandt andet restauranterne.

- Derfor kan der også være gode grunde til allerede nu at beslutte sig for at udbetale de resterende to ugers indefrosne feriepenge i starten af det nye år for at stimulere forbruget, siger Niklas Praefke.