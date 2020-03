Se billedserie Når andre blomsterhandlere har købt det, de skal bruge på grønttorvet Copenhagen Markets, går Artin Hodanloo (til venstre) og Johan Vang Wildt deres runde og opkøber restpartier svarende til de buketter, de har modtaget bestillinger på. Foto: Kenn Thomsen

To fyre med en blomstrende idé

Erhverv - 12. marts 2020

Når blomsterhandlere, der indkøber deres sortiment på Copenhagen Markets i Høje-Taastrup, kører hjem med deres blomster til butikken, og morgen samtidig bliver til formiddag, er der ofte blomster tilbage i grønttorvets stader, som bare ikke er blevet købt.

De blomster er stadig friske, men til overs, og det har to unge fyre på 19 år tænkt ind i deres forretning, som hedder Flowering Denmark. De binder, sælger og leverer blomsterbuketter, kaldet miljøbuketter, der er sammensat af overskudsblomster.

- Klokken 10 om formiddagen køber vi restpartier af forhandlerne, der passer til de bestillinger, vi har modtaget på buketter på forhånd. Vi har aftaler med forhandlerne i staderne om at få mellem 30 og 40 procent rabat på restpartierne. Blomsterne fejler ikke noget. Der er bare ikke nok fortjeneste for forhandlerne på restpartierne, og når vi køber dem, så slipper de for at smide dem ud, forklarer Johan Vang Wildt, der er den ene halvdel af makkerparret.

Hans force er web og e-handel, og det er ham, der har lavet den hjemmeside, hvor private og erhvervskunder kan bestille buketter fra Flowering.

Han og kammeraten Artin Hodanloo, der er vokset op med forældre i blomsterbranchen, har sammen udviklet et bæredygtigt koncept.

Artin Hodanloo sad med idéen selv i et halvt år, før Johan Vang Wildt kom med.

- Jeg deltog i et iværksætterakademi for unge og vandt konkurrencen. Jeg fik en mentor, som hjalp mig i et halvt år med at udvikle idéen, fortæller Artin Hodanloo.

De to fyre lærte hinanden at kendte via en fælles bekendt, og de faldt i snak om forretningsidéen, som på det tidspunkt var målrettet virksomheder som kunder. De blev enige om at udvide konceptet til også at omfatte privatkunder, og herfra kunne de to samarbejde qua deres respektive evner og viden.

Var med på torvet Ideen kom sig af alle de mange tidlige morgenture til grønttorvet, som Artin Hodanloo er vokset op med som barn og ung, hvor han fulgte med sine forældre. Her fik han øje for udfordringen med overskudsblomsterne.

Hos Flowering er det primært Artin Hodanloo, der går runden om formiddagen og køber overskudsblomsterne og triller dem de blot 100 meter på et stativ hen til Flowerings værksted, der modsat gængse blomsterbutikker har adresse på Copenhagen Markets, i samme hal som de opkøber overskudsblomsterne.

Dette giver to fordele. Den ene er den minimale transporttid, og den anden er, at Flowering kan garantere blomsternes friskhed, fordi de under hele processen befinder sig i den køleregulerede hal, hvor temperaturen er konstant.

Når netop de blomster er valgt, der skal bruges til de forudbestilte buketter, er det tid til at binde. Det kan især Artin Hodanloo selv klare, mens Johan Vang Wildt er ved at blive lært op i at binde buketter. De har også professionelle florister til at hjælpe sig.

Herefter skal blomsterne leveres, og det gør drengene ofte selv, men de har også et samarbejde med chauffører. Der leveres i hele Region Hovedstaden og i Roskilde-egnen.

- Vi kan godt lide selv at aflevere blomsterne hos vores kunder, hvis vi har tid til det. For på den måde får vi mulighed for selv at fortælle om konceptet, da modtageren af en buket blomster sjældent ved, at det er bæredygtigt at købe blomster hos os - det ved køberen, siger Johan Vang Wildt.

Han fortsætter:

- At tænke på miljøet er supervigtigt for os, og at vi kan gøre noget selv. Vi tilhører en generation, hvor vi siden barnsben har fået at vide, hvad der sker af klimaforandringer. Mange på vores alder føler, at det er en form for pligt at gøre noget aktivt for klimaet, siger Johan Vang Wildt.

Selvom konceptet er tænkt ud fra et ønske om at mindske spild, så er de to indehavere godt klar over, at de med tiden kan forbedre deres forretning. Blandt andet i forhold til, hvor blomsterne har groet. Mange af de anvendte blomster kommer oprindeligt fra lande uden for EU, men Flowering tilbyder også buketter lavet af blomster, der har groet i Danmark.

Lange dage i opstarten Det er ikke længe siden, at de to afsluttede deres gymnasiale uddannelse og åbnede værkstedet i Copenhagen Markets. Nu dedikerer de deres tid til Flowering.

- Vi starter arbejdsdagen klokken fem eller seks om morgenen med at gøre klar. Og vi leverer buketter indtil klokken 18. Det er ekstremt hårdt arbejde, men sådan er det at starte en forretning op. Og vi synes jo også, at det er sjovt. Vores intention er, at det skal vokse, siger Johan Vang Wildt.

Selvom de således bruger meget tid sammen, komplementerer de hinanden ved at udfylde forskellige typer opgaver.

- Vi har to forskellige områder at dække og hver vores styrker, siger Artin Hodanloo.

Begge fyre giver udtryk for, at det er Flowering, de vil satse på, og det er ikke deres plan at søge ind på en videregående uddannelse, som vil tage tiden fra forretningen.

Valentinsdag var deres ilddåb, og nu ser de frem til mors dag i maj, som forhåbentlig bliver travl for dem.