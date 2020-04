Tivoli taber seks millioner om dagen på grund af lukning

Oprindeligt skulle Tivoli være åbnet i sidste uge.

Men det har coronasituationen ændret på, og lige nu ser en åbning af landets største forlystelsespark ud til at have lange udsigter.

For hver dag, Tivoli ikke har åbent, går parken glip af omkring seks millioner kroner i omsætning. Det skriver TV2 Lorry.

- Det må helst ikke fortsætte for længe, for det er klart, at det kan vi jo ikke holde til i længden, siger Tivolis øverste direktør, Lars Liebst, til TV2 Lorry.

- Vi er heldigvis i en finansiel stærk situation, men det er klart, at når vi har forventet seks millioner i omsætning og i stedet får nul, så vil det få konsekvenser, hvis nedlukningen fortsætter for længe.

I år stod Tivoli oprindeligt til at skulle åbne 2. april. Det blev forleden udskudt til 1. maj grundet udbruddet af coronavirus.

Om parken kommer til at kunne åbne til den tid, er ifølge direktøren uvist.

Han henviser til regeringens delvise nedlukning af Danmark, herunder tiltaget med at forbyde større forsamlinger for at mindske risikoen for smittespredning.

Det tiltag blev på et pressemøde mandag aften forlænget, så det gælder indtil 31. august. Ud over Tivoli bliver mange festivaler berørt af forlængelsen.

Før regeringens beslutning om at forlænge forbuddet blev Lars Liebst spurgt, hvordan det ville påvirke Tivoli, hvis parken først kunne åbne igen omkring 1. juli eller 1. august.

- Hvis det trækker ud så længe, så vil bemandingen jo nok se en hel del anderledes ud, end hvis vi kan åbne til maj.

- Foreløbig klarer vi os uden fyringer, men hvis der går så længe, inden der kommer gang i Tivoli, så vil vi nok være nødt til at sige farvel til folk, så vil servicen og antallet af aktiviteter nok blive en anden.

- Og så vil nye tiltag nok også blive udskudt, siger Lars Liebst til TV2 Lorry.

Lige nu er langt størstedelen af Tivolis medarbejdere sendt hjem med løn, for at parken kan få andel i den lønkompensationsordning, som regeringen har lanceret i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

For at hente noget af den omsætning, som går tabt i øjeblikket, har Tivoli besluttet at forlænge sæsonen. Oprindeligt ville parken lukke 20. september, men det er indtil videre udskudt til 4. oktober.