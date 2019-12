Tivoli skal finde ny topchef for første gang i to årtier

Lars Liebst, administrerende direktør for Tivoli, vil sammen med selskabets bestyrelse til at finde sin afløser på direktørposten. (Arkivfoto)

Lars Libest, administrerende direktør i Tivoli, vil trække sig tilbage. Han hjælper med at finde sin afløser.

Landets mest besøgte forlystelsespark, Tivoli, skal for første gang i mere end to årtier til at finde sig en ny topchef.

Det er resultatet af, at Lars Liebst, som har været administrerende direktør i Tivoli siden 1996, sammen med bestyrelsen er blevet enig om at indlede et generationsskifte.

Det fortæller Tivoli i en meddelelse til fondsbørsen.

- Bestyrelsen for Tivoli har netop vedtaget en ny strategi, som jeg sammen med Tivolis bestyrelse, chefer og medarbejdere har arbejdet på i et år, og det er en god anledning til at give stafetten videre.

- Jeg har aftalt med bestyrelsen, at jeg fortsætter, indtil min afløser er på plads, siger Lars Liebst i meddelelsen.

I de første ni måneder af indeværende år har Tivoli tjent 169,4 millioner kroner før skat. Det er en del mere end de 51 millioner kroner, som parken tjente i samme periode året før.

For helåret venter Tivoli et resultat før skat og efter ekstraordinære poster i niveauet 220 millioner kroner. Lykkes det, vil det være det bedste resultat nogensinde i de 176 år, som Tivoli har eksisteret.

- Lars Liebst afleverer en virksomhed i topform, som er på vej mod sit bedste resultat nogensinde, siger Tivolis bestyrelsesformand, Tom Knutzen, i meddelelsen.

- Tivoli er Danmarks største turistattraktion, og under hans ledelse har haven udviklet sig til et internationalt anerkendt brand.

- Dermed er der skabt de bedste forudsætninger for, at hans afløser kan tage over og udvikle haven i den retning, som bestyrelsen netop har lagt en ny strategi for, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Sidste år oplevede Tivoli en stigning på 11 procent i antallet af gæster, i og med at 4,85 millioner gæster besøgte forlystelsesparken.

Det større besøgstal skyldtes blandt andet, at Tivoli udvidede til at have åbent i alle fire kvartaler.

Samlet havde parken åbent i 282 dage sidste år.