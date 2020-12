Tip til at arbejde med psykologisk tryghed i en gruppe - og det du ikke skal gøre

De bedste forandringer sker, når mennesker arbejder sammen, mener forfatter, foredragsholder og konsulent Christian Ørsted, der er aktuel med bogen »Fatale forandringer«.

Hans budskab er blandt andet, at en leder ikke kan vide alt, og derfor skal han eller hun være god til at lytte.

Det handler om at skabe plads til at diskutere det, der virker og ændre det, der ikke virker og sikre, at alles intelligens og faglighed kommer i spil ved at skabe psykologisk tryghed.