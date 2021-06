Se billedserie Tina Jungshoved Bjerre bruger både middage, aftener og weekender på at træne hunde.

Tina sagde sit faste job op og gik fuldtid med menneskets bedste ven

18. juni 2021

For et år siden tog Tina Jungshoved Bjerre en stor beslutning. Som uddannet socialpædagog og coach havde hun over 25 års erfaring som underviser og vejleder for udsatte børn, unge og deres familier. Men nu var det tid til et karriereskift af den mere atypiske slags.

- Jeg er stadig i gang med at finde mig helt til rette i livet som selvstændig, men det har været dejligt. I nogle år har jeg gået og luret lidt på, om jeg skulle tage springet og starte en hundeskole, og nu skete det så, siger Tina Jungshoved Bjerre, der startede sin virksomhed Tinas Hunde på hjemmeadressen i Solrød, hvor 10 boende hunde af racen labrador, både sorte og gule, har en stor græsplæne at boltre sig på. Her underviser hun dagligt menneskets bedste ven og deres ejere i det såkaldte hundestyrketræning og fitness, jagttræning og supplementstræning.

- Ligesom for os mennesker er det vigtigt for hunde at bruge kroppen og træne balance, koordinering og bruge de rigtige muskler.

Testet som selvstændig Og selvom der er nok at se til for Tina Jungshoved Bjerre med formiddagshold, aftenhold og weekendtræninger kan hun, trods den store kærlighed til de firbenede venner, ind i mellem godt savne lidt mere menneskelig kontakt i den nye tilværelse.

- Jeg er enormt social, og nu har jeg ingen kollegaer. Tit står jeg inde ved kaffemaskinen, og så kommer der jo ikke nogen. Så jeg må snakke lidt med mig selv, griner hun og tilføjer, at hun nyder friheden ved selv at kunne planlægge sine dage som selvstændig.

- Man bliver testet i sit liv som selvstændig. Jeg skal hele tiden være struktureret og konstant levere, så kunderne kommer igen. Desuden skal jeg også være balanceret omkring, at min hobby er blevet mit job, siger hun og tilføjer, at den faglige sparring med kollegaer også er et stort savn.

Leder blinde på vej Inden hun karrieremæssigt gik »all in« på sin store hobby, havde hun dog fået masser af smagsprøver på hundelivet.

Blandt andet har hun siden 2009, ved siden af sit faste arbejde, været førerhundeinstruktør i Dansk Blindesamfund, hvor hun uddanner førerhunde til blinde og svagtseende danskere.

- Førerhundene er et hjælpemiddel, som gør en kæmpe forskel i den blinde persons hverdag. Det giver selvfølgelig også en personlig værdi at kunne hjælpe så direkte. Når jeg sender en uddannet førerhund afsted til sin nye ejer, bliver jeg da glad og tilfreds.

Tina Jungshoved Bjerre træner sine førerhunde i cirka fem måneder, inden de skal op til den store godkendelsestest.

Træningen foregår ofte ude i den virkelige verden, hvor hunden eksempelvis trænes til at reagere på en kantsten.

- Når træningen er overstået, skal hunden til en godkendelsesprøve. Her skal den kunne 37 kommandoer og føre mig rundt på en rute i Roskilde, hvor jeg får bind for øjnene, mens en censor noterer.

De mange kommandoer indebærer eksempelvis, at hunden skal kunne finde døre, kanter og lægge sig under stolen, så den blinde person får et nyttigt værktøj i hverdagen.

Desuden har Tina Jungshoved Bjerre en »hundefaglig« baggrund som uddannet styrkeinstruktør for hunde og været aktivt udøvende som jæger ved konkurrencer og på udstillinger siden 1995.

Trækker på erfaring Selvom Tina Jungshoved Bjerre sagde sit job op sidste år, udnytter hun stadig sin viden fra 25 år med pædagogik. Det sker både i sin egen virksomhed med hundetræning og i bijobbet som førerhundeinstruktør.

- Når folk kommer med deres hund, kan de være pressede og kede af det. Hunden er et problem for dem, fordi de ikke kan styre den. Her bruger jeg min pædagogiske tilgang i forhold til at arbejde med mennesker. Jeg taler problemet igennem, så jeg kan give ejerne nogle redskaber til at træne deres hund.

Ifølge Tina Jungshoved Bjerre gør hendes virksomhed hende ikke rig, men til gengæld har den betydet rigtig meget for arbejdsglæden.

I fremtiden drømmer hun om at skabe et decideret hundecenter.

- Men nu må vi se, afslutter hun.