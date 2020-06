Tilsyn foreslår ti års erfaring for topchefer i store banker

Det er en af anbefalingerne i en ny rapport fra Finanstilsynet, der er lavet af et udvalg af professorer og fagfolk.

De kommende topchefer i Danmarks største banker skal kunne fremvise ti års relevant erfaring for at kunne blive godkendt til jobbet.

Anbefalingen gælder administrerende direktører for de såkaldte Sifi-banker.

Det er banker, som er så store, at det vil kunne skabe problemer for hele den danske økonomi, hvis de vakler.

- Ti års nylig praktisk erfaring indenfor områder relateret til det konkrete instituts forretningsmodel, hvoraf en signifikant andel er opnået i en ledelsesrolle, lyder anbefalingen i rapporten.

Det er områder som de finansielle markeder, realkreditvirksomhed og den finansielle lovgivning, cheferne skal vide noget om.

Blandt andet Danske Bank og Jyske Bank er udpeget til at være Sifi-banker.

Netop Danske Bank kom i slutningen af 2018 i fokus, da banken foreslog, at Jacob Aarup-Andersen skulle efterfølge Thomas Borgen som topchef.

Finanstilsynet mente dog, at han manglede erfaring fra kreditområdet, og i stedet blev hollandske Chris Vogelzang administrerende direktør for banken.

Jacob Aarup-Andersen, der siden har været midlertidig finansdirektør i Danske Bank, er siden blevet topchef for servicekoncernen ISS.

Målet med anbefalingerne er ifølge Jesper Berg, der er direktør i Finanstilsynet, at reglerne bliver lettere at navigere i.

- Udvalgets rapport konkretiserer de allerede gældende regler, men kommer også med anbefalinger til yderligere krav, som vil styrke ledelsen af de omfattede finansielle virksomheder, siger han i en meddelelse.

For danske banker, der ikke er Sifi-banker, anbefales det, at topcheferne skal have fem års nylig praktisk erfaring.

Fagudvalget blev nedsat af et bredt politisk flertal i september 2018 og skulle kigge på måder at styrke indsatsen mod hvidvask.

Anbefalingerne sendes nu i offentlig høring indtil 7. august. Finanstilsynet vil derfor tage dem med i det videre arbejde med anbefalingerne.