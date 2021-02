Direktør Christian Christiansen med fjernbetjeningen til gangtræneren Incedo, der kan hjælpe mennesker med halvsidet lammelse efter en blodprop eller hjerneblødning. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Tilbyder erfaring til startups: Vi vil løse alle de trivielle opgaver

Tilbyder erfaring til startups: Vi vil løse alle de trivielle opgaver

Erhverv - 11. februar 2021 kl. 12:12

Elektriske impulser kan lære dig at lade være med at skære tænder, mens du sover eller at gå igen efter en lammelse på grund af en blodprop eller hjerneblødning. Det fortæller elektronikingeniør og direktør Christian Christiansen fra virksomheden Medodan, der har hovedkontor i kontorfællesskabet Skovhuset i DTU Science Park ved Hørsholm, mens han viser de to forskellige typer medicinsk udstyr frem i mødelokalet.

Øje for gode ideer De to produkter har teamet hos Medodan udviklet, men det er ikke salget af produkterne, der er virksomhedens primære forretningsområde. Derimod har Christian Christiansen øje for andre gode idéer til medicinsk udstyr, og han kan sammen med sit team sætte turbo på alle de processer, der skal bringe en god ide fra de første skitser til markedet.

FAKTA Medodan

Agern Allé 5, Hørsholm

Hjælper startups indenfor medicinsk udstyr med processer indenfor udvikling af hardware, software, elektronik, kliniske studier, patenter, CE- og FDA-godkendelser

Egne produkter:

Mitii. Et krop- og hjernetræningsprogram blandt andet til mennesker med cerebral parese.

Incedo. En gangtræner til mennesker, der er lammet efter blodprop eller hjerneblødning. Bruges blandt andet hos FysioDanmark Hillerød .

Har investeret i fem startups

Stiftet i 2006 af Christian Christiansen, CEO, Morten Haugland, CTO, Tommy Jacobsen, Hardware Design Lead, Nedim Junuzovic, Sr. Quality and Regulatory professional, Senad Zunic, Sr. SW Engineer, Valentina Ivanovic, Sr. SW Engineer

20 ansatte i alt med afdelinger i Hørsholm, Aalborg og Bosnien

Kåret som Gazelle 2020

Website: http://medodan.com/ - Vi kan udvikle software, hardware, stå for kliniske studier og hjælpe med at produktet lever op til de standarder og regulativer, som myndighederne kræver, fortæller Christian Christiansen.

- Alt det der tager tid og ressourcer fra en lille startup, som ofte har bedre af at fokusere på at udvikle og forfine ideen, siger han.

Rådgiver om patenter Christian Christiansen har blandt andet været i udstationeret i USA, hvor han kom ind i startup-miljøerne i Californien og Missouri, og da han vendte hjem i 2006 fortsatte han med at arbejde med danske startup-virksomheder. En af Medodans specialer er blandt andet at hjælpe med patenter.

- Vi har udviklet en del opfindelser og patenter i vores karrierer og udtager løbende nye, så vi har prøvet det, og vi kan vejlede om, hvordan man får det gjort på den bedste måde, og finder de rigtige patentrådgivere siger Christian Christiansen.

Kender forhindringerne Den regulatoriske indsigt, når medicinsk udstyr skal godkendes er en anden spidskompetence.

Medodan kan for eksempel stå for de kliniske studier, der er et afgørende skridt på vejen.

- Det har vi gjort mange gange, så vi kender også de huller, som man kan falde i undervejs, siger han.

Medodans ydelser kan både købes som helt klassiske konsulentydelser, men ofte vil Christian Christiansen tilbyde at investere sin virksomheds profit i de startup, som de arbejder sammen med. I øjeblikket har Medodan for eksempel investeret i fem andre virksomheder på den måde.

- Vi ser os faktisk ikke som rådgivere men som handson-samarbejdspartnere. Vi vil godt løse alle de opgaver, der kan opfattes som trivielle, men som er helt nødvendige, og det som mange startups ikke har tid til. Vi lærer dem at fiske og på et tidspunkt kan de selv, siger han.

Hørsholm, Aalborg og Bosnien Virksomhedens hovedkontor har adresse i DTU Science Park men har også en afdeling i Aalborg og i Bosnien.

- Jeg elsker at komme på arbejde her, hvor vi også bruger det at samarbejde på tværs med andre firmaer, siger Christian Christiansen, der både har fundet nye samarbejdspartnere over snakken ved kaffemaskinen men også booker ind på de testlaboratorier, som blandt andre Force Technology råder over.

Efterlyser startupmiljø En ting kunne direktøren for Medodan dog godt tænke sig, at der også var lokalt, og det var en afdeling af startup-huset Futurebox, som ligger i DTU Science Park i Lyngby.

- Når nye virksomheder rykker ind her i Hørsholm, så kigger jeg altid forbi med mit visitkort, og jeg tror der er potentiale for mere af den slags her. For at vidensdeling skal virke, så skal det være let at komme forbi og spørge om noget, siger han.