Tilbagevendte kunder gør DFDS mere optimistisk for 2020

Det har fået rederiet til at se mere optimistisk på året, der nu ventes at give en indtjeningen af driften på mellem 2,2 og 2,5 milliarder kroner.

Tidligere var forventningen, at facit for 2020 ville blive et driftsresultat på omkring 2 milliarder kroner.

Det fremgår onsdag morgen af rederiets regnskab for april, maj og juni.

- Vores fremtidsudsigt er forbedret. Fragtmængderne er stigende, og efterspørgslen efter færgerejser giver grund til en vis optimisme på vores genåbnede passagerruter, siger topchef Torben Carlsen i en kommentar.

- Det er uvist, om stigningen i efterspørgslen er holdbar, og vi er derfor meget opmærksomme på udviklingen, lyder det.

Trods den spirende optimisme var andet kvartal hårdt for DFDS.

Der blev skåret en tredjedel af omsætningen, så den endte på 2,8 milliarder kroner, mens overskuddet endte på 11 millioner kroner. Sidste år var det på 456 millioner kroner.

DFDS forklarer selv det faldende overskud med, at det primært skyldtes en lavere passageraktivitet.

I en periode i andet kvartal var DFDS nemlig påvirket af rejserestriktioner, der skulle forsøge at dæmpe spredningen af coronavirus.

Det gav færre passagerer at sejle med for DFDS, som samtidig mistede en god portion omsætning og indtjening.

Men i takt med at rejserestriktionerne er blevet ophævet, er kunderne også så småt begyndt at vende tilbage til rederiet.

Det er altså med til at give en større tro på de økonomiske resultater for hele året.

DFDS valgte i juni at skære forretningen til og nedlægge 650 stillinger - cirka 200 i Danmark. DFDS har omkring 8600 ansatte.