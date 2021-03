Tidligere PFA-direktør André Lublin er død - han blev 79 år

André Lublin, der var administrerende direktør for PFA Pension i en længere årrække, er død.

Han døde søndag i sit hjem i en alder af 79 år. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Finans har fået bekræftet dødsfaldet af enken til André Lublin, Hanne Lublin.

- Han havde haft en dejlig dag. Da vi var næsten færdige med at spise, rejste han sig op og sagde "av, min hals". Så tog han fem skridt og faldt om med et hjertestop, siger hun til Finans.

- Det var et chok for mig, men godt for ham, kan man sige. Det må I gerne skrive, fordi der er så mange, som sikkert vil spørge ind til det og være nysgerrige.

André Lublin var administrerende direktør for PFA Pension fra 1985 til 2001. Flere vil huske ham for at have været med til at gøre pensionsselskabet til det største herhjemme med sine i dag mere end 1,3 millioner kunder.

Flere vil også huske André Lublin for den såkaldte PFA-sag, der er blevet betegnet som en af danmarkshistoriens største finansskandaler.

Sagen handlede om, at André Lublins underskrift blev forfalsket af Rasmus Trads, direktør i PFA-koncernen, i et mislykket forsøg på at udstede garantier for flere milliarder kroner til to selskaber, som begge var ejet af Kurt Thorsen.

Efter sin afsked med PFA Pension i 2001 blev André Lublin valgt ind i Gentoftes kommunalbestyrelse for De Konservative.

Han har efter sin tid i PFA også udgivet bogen "Opgør: Succes, svindel, krise i PFA" sammen med Claes Kastholm.