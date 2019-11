Tidligere PET-chef stopper i Danske Bank

Jens Madsen blev ifølge FinansWatch hentet ind for at få styr på bankens kamp mod hvidvask.

Den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) Jens Madsen har sagt sin stilling op i Danske Bank, skriver han på det sociale medie LinkedIn ifølge branchemediet FinansWatch.

Han blev ansat i relation til bankens arbejde med at få styr på sin kontrol med hvidvask gennem bankens konti.

- Jeg blev ansat tilbage i 2017 med to mål for øje, at koordinere den estiske filialundersøgelse samt opbygge en intern efterforskningskapacitet fra bunden af i Danske Bank, skriver han.

- Med stærk støtte og dedikation fra mit team og fra interessenter uden for og inden for banken, mener jeg, at der er sket rigtig fine fremskridt inden for begge målsætninger, og jeg er stolt over de opnåede resultater.

- Jeg er derfor tryg ved, at dette er det rigtige tidspunkt at at opsøge nye udfordringer.

Ansættelsen af Jens Madsen var et af flere skridt, som Danske Bank tog, efter at sagen om mulig hvidvask gennem bankens konti brød løs.

Han blev ansat i spidsen for et internt hold i banken, der skulle undersøge kunder og transaktioner i bankens estiske filial fra 2007 til 2015.

Holdet fik det mundrette navn Compliance Incident Management Team.

Jens Madsen har topjob i flere forskellige myndigheder på sit cv. Han har tidligere stået i spidsen for Søik, også kendt som Bagmandspolitiet, udover sine to år som chef for PET.