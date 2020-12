Tidligere Atea-chefer indgår forlig i sag om millionsnyd

De to tidligere topchefer i Atea Peter Trans og Claus Hougesen har været beskyldt for at trække et millionbeløb ud af it-selskabet Informationsteknik, kort før selskabet gik konkurs i sommeren 2018.

To af de indblandede i det, der er blevet kaldt Danmarkshistoriens største bestikkelsessag, har indgået forlig i en anden sag, der omhandler snyd for et millionbeløb.

Men nu har de indgået forlig med kurator Per Astrup Madsen fra advokatfirmaet DLA Piper, der havde anlagt sag for at få ført 4,953 millioner kroner tilbage til konkursboet.

Det oplyser Retten i Lyngby til ITWatch.

De to erhvervsmænd var under anklage at have fået tilbagebetalt et lån på netop det beløb fra Informationsteknik, nogle måneder før selskabet gik konkurs.

Ifølge kurator skete tilbagebetalingen, fordi de var klar over, at selskabet var ved at køre ud over kanten, og de dermed frygtede at miste deres penge.

Men dermed snød de andre kreditorer som staten i form af Gældsstyrelsen og det store it-selskab Atos, der begge havde millionbeløb i klemme, lød anklagen ifølge ITWatch.

I en fælles udtalelse bekræfter parterne, at der er indgået forlig efter hovedforhandlingen af retssagen i Lyngby, ligesom der er indgået forlig i en anden sag, der har kørt ved Retten i Hillerød.

- Der er tale om et samlet udenretligt forlig. Det er aftalt mellem forligsparterne, at retssagerne ikke vil blive yderligere kommenteret, lyder det i udtalelsen, der ikke løfter sløret for, hvad forliget mere konkret indebærer, skriver ITWatch.

Atea-sagen er blevet kaldt Danmarkshistoriens største sag om bestikkelse af offentligt ansatte.

Flere er dømt i sagen. Claus Hougesen blev idømt seks måneders fængsel, som ikke skal afsones, hvis han udfører 120 timers samfundstjeneste, mens Peter Trans har fået sendt sin sag til fornyet behandling i landsretten.