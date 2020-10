Se billedserie Thomas Bidstrup kan fra sit kontor følge med i, hvordan virksomheden vokser. I den seneste tid er kurven kun gået en vej, og det er med skyerne. Foto: Allan Nørregaard

Thomas Bidstrups virksomhed vokser som aldrig før

Erhverv - 09. oktober 2020 kl. 05:40 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Som for så mange andre virksomheder ramte coronakrisen også Rengøringsfirmaet Thomas Bidstrup, der leverer rengøring til private, hårdt. Fra den ene dag til den anden blev arbejdsopgaverne mere end halveret, idet statsministeren lukkede Danmark ned.

Alligevel er det lykkedes Thomas Bidstrup og hans medarbejdere at knække den nedadgående kurve hurtigere end så mange andre. Ikke mindst fordi ingen af hans kunder forsvandt - tværtimod kom der flere til.

Til gengæld var de mere påpasselige med at bestille rengøring end nogensinde, men også den tendens vendte hurtigt. Allerede i midten af juni kunne han igen begynde at ansætte flere medarbejdere - simpelthen fordi efterspørgslen på hans rengøring igen styrtede mod himlen.

FAKTA Thomas Bidstrup startede sin virksomhed i 2013

Dengang leverede han vinduespudsning til private

I dag er han en af Danmarks største leverandører af rengøring til private

Han leverer til stort set hele Sjælland og har mere end 1450 kunder

Virksomheden har 85 ansatte, og det antal vokser stødt - Det er da helt fantastisk, at det er gået så godt. Siden midten af juni har vi ansat 12-13 nye medarbejdere, og jeg kan allerede nu se, at vi nok får brug for flere. Vi vækster med en medarbejder om ugen, fortæller han.

En god behandling Selv ved han ikke helt, hvad den positive udvikling konkret skyldes: Måske har corona skabt et behov for renere hjem, måske har den vakt et større fokus på arbejde og familie frem for de sure huslige pligter. Spørger man ham, svarer han, at en del af succesen kan tilskrives virksomheden værdigrundlag.

Siden Thomas Bidstrup startede rengøringsfirmaet for syv år siden, har han nemlig arbejdet målrettet med altid at yde en god kundeservice og skabe bedre arbejdsvilkår for sine ansatte.

- Vi vil gå rigtig langt for tilfredse kunder. Vi ringer jævnligt til dem for at høre om, alt er som det skal være, og er det ikke det, går vi i dialog med dem om, hvordan vi kan forbedre os. Ingen kunder må forlade os, fordi de er utilfredse med serviceniveauet, siger han og tilføjer, at den gode kundeservice dog ikke kommer af sig selv - den kræver, at de ansatte har det godt.

- Jeg arbejder ud fra et princip om, at mine ansatte gør et bedre stykke arbejde, hvis de trives og føler, at der er tillid til dem. De bliver mere engagerede og imødekommende, og det mærker kunderne, forklarer han.

Thomas Bidstrup har i dag 85 ansatte, og mange står i kø for at få en job hos ham. Især i en tid, hvor hotel- og restaurationsbranchen har det svært. Her flygter meget rengøringspersonale over mod hans forretning. Foto: Allan Nørregaard

Bedre arbejdsforhold For at skabe et godt arbejdsmiljø har han indført en jævnlig rundringning til alle sine ansatte. Mange af dem kører dag ud og dag ind fra hjem til hjem uden at omgås sine kollegaer, og derfor kan det være svært at opfange, hvis noget nager.

- Vi oplevede en overgang, at vi fik flere og flere klager fra kunder, og samtidig steg udskiftningen blandt vores medarbejdere. Her opfangede, jeg at noget var galt, og vi gik derfor i dialog med medarbejderne, lyder det fra Thomas Bidstrup, der fandt ud af, at mange af dem savnede et fællesskab og en bedre tone i virksomheden.

- De oplevede, at når der kom klager, så fik de en sur besked om, at de ikke havde gjort deres arbejde tilstrækkeligt. I dag har vi helt afskaffet ordet 'klage', og skulle en kunde kontakte os, fordi vedkommende er utilfreds, spørger vi den pågældende medarbejder, om der er noget, der har gjort, at arbejdet måske ikke er blevet udført tilstrækkeligt. Vi forsøger at have en positiv indgang til problemstillingen, fortæller han.

Udover at ændre tilgangen til sine medarbejdere har Thomas Bidstrup sørget for, at der er flere sociale arrangementer i virksomheden, så det kollegiale fællesskab har bedre forudsætninger for at blomstre.

- Vi hygger os virkelig sammen, og vi kan mærke, at vi er blevet en populær arbejdsplads. Folk står i kø for at blive ansat, og det er jo den største cadeau, afslutter han.