Telia og Discovery finder sammen igen efter kort brud

Telia og Discovery Networks opgav i starten af ugen at forlænge en samarbejdsaftale, men søndag er de alligevel fundet sammen.

Aftalen betyder, at Telias tv-kunder også fremover vil have Discoverys kanaler i deres tv-pakker. Det er blandt andet Kanal 4, Kanal 5, 6'eren og Canal 9.

Det oplyser Telia i en pressemeddelelse.

Tirsdag forlød det ellers, at de to selskaber ikke kunne blive enige om en aftale. Trods bruddet er der forhandlet videre i ugens løb.

Telia har 21.000 tv-kunder i Danmark. Kommerciel direktør Sine Smith Jensen beklager, at der har været forvirring om tv-kanalerne.

- Jeg beklager naturligvis den forvirring og usikkerhed, som forløbet har medført for vores kunder.

- Selv om vi skulle ud i forlænget spilletid denne gang, så er forhandlingerne endt med et godt resultat, siger hun i pressemeddelelsen.

Discovery var i slutningen af 2019 i fokus blandt mange danske tv-kunder.

Selskabet og YouSee lå i åben krig i pressen om en ny tv-aftalen, men nåede ikke til enighed.

Selskaberne stoppede fra årsskiftet sit samarbejde, hvilket betyder, at knap 1,2 millioner YouSee-kunder ikke længere kan se Discoverys kanaler.

Årsagen til bruddet var, at Discovery ikke ville acceptere at ryge ud af de faste tv-pakker hos YouSee.

I stedet var oplægget fra YouSee, at Discoverys kanaler kunne indgå i et bland selv-abonnement. Her kan kunderne løbende skifte mellem forskelligt tv-indhold, men den løsning har ikke været spiselig for Discovery.