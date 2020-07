Telia har fået 14.000 nye mobilkunder på det danske marked

Telia har nu lidt under 1,5 millioner mobilkunder i Danmark. Konkurrenten Telenor har omkring 200.000 flere.

Telia har i andet kvartal fået 14.000 nye mobilkunder i Danmark.

Det fremgår af halvårsregnskabet fra den nordiske telekoncern, der er blandt de største spillere på det danske telemarked.

Med fremgangen i andet kvartal har Telia lidt mindre end 1,5 millioner kunder på det danske telemarked.

- Vi oplever fortsat kundefremgang i en tid med stor usikkerhed grundet af coronasituationen og nedlukningen af Danmark, siger Thomas Kjærsgaard, der er administrerende direktør for Telia i Danmark.

Telia er ikke alene om at have vundet kunder på det danske telemarked i andet kvartal.

Fredag kan teleselskabet 3 fortælle, at det har fået 6000 nye kunder på det danske telemarked i andet kvartal. Derved ligger det samlede antal kunder i Danmark i underkanten af 1,5 millioner.

Også Telenor har haft vind i sejlene. Torsdag kunne konkurrenten fortælle, at den i andet kvartal har fået 11.000 nye mobilkunder i Danmark.

Det bringer Telenors samlede antal danske mobilkunder op på lidt mindre end 1,7 millioner.

Ifølge Telias danske direktør er der i øjeblikket rift om kunderne på markedet i Danmark.

For at stille sig selv med de bedste kort på hånden har Telia særligt fokus på digitalisering, simplificering og større kundetilfredshed.

- Nu har vi talt pris i mange, mange år. Det er selvfølgelig altid vigtigt for os forbrugere.

- Men det er rigtig vigtigt, at man får en ordentlig service, at man forstår, hvad man køber, og når man skal tilgå de produkter og services, at de så også rent faktisk giver mening.

- Det er alfa og omega, siger Thomas Kjærsgaard.

Mens antallet af danske kunder har været stigende for Telia i andet kvartal, så har omsætningen ikke kunne følge den samme positive udvikling.

Omsætningen i Danmark er endt på 954 millioner kroner. Det er et fald på fire procent i forhold til andet kvartal sidste år.

Den justerede driftsindtjening før af- og nedskrivninger (EBITDA) er til gengæld endt nogenlunde på niveau med sidste år, da den for andet kvartal viser et overskud på 184 millioner kroner.