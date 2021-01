Teleselskabet 3 voksede med 40.000 kunder i 2020

Teleselskabet 3 fik 40.000 nye mobilkunder i 2020 i Danmark.

Det oplyser selskabet, der også ejer teleselskabet Oister, i forbindelse med sit årsregnskab.

Samlet har teleselskabet nu 1,46 millioner kunder i Danmark.

Administrerende direktør Morten Christiansen fortæller, at coronaudbruddet har ramt selskabet gennem 2020.

Teleselskabet har blandt andet måttet holde butikker lukket i perioder af 2020 på grund af virusset.

- Der er ingen tvivl om, at covid-19 har påvirket vores resultat for 2020 - og at det også kommer til at indvirke på 2021.

- Alligevel sluttede vi året stærkt med lanceringen af 5G og har også formået at holde niveauet, når det gælder kundetilfredshed og -loyalitet, siger han i en pressemeddelelse.

Teleselskabet 3 havde sidste år en omsætning på 2,74 milliarder kroner i Danmark, hvilket er stort set uændret i forhold til 2019.

Det samme gør sig gældende for driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, ebitda, der er faldet tre procent til 861 millioner kroner.

Teleselskabet 3 overhalede sidste år Telia på antallet af kunder og er nu Danmarks tredjestørste teleselskab efter TDC og Telenor.

Teleselskabet 3 er ejet af konglomeratet Hutchison Whampoa, der har adresse i Hong Kong, og det svenske selskab Investor, der er ejet af Wallenberg-familien, en af Sveriges rigeste familier.