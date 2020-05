Teleselskaber politianmeldes igen for ulovligt telefonsalg

Telia og teleselskabet 3 accepterer at betale bøder på flere hundrede tusinde kroner for ulovligt telefonsalg.

For anden gang inden for godt et år har Forbrugerombudsmanden politianmeldt teleselskaberne 3 og Telia for ulovligt telefonsalg.

Både 3 og Telia har allerede accepteret at betale bøder for overtrædelserne. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Politianmeldelsen er et resultat af, at Forbrugerombudsmanden mener, at de to selskaber har overtrådt forbrugeraftalelovens forbud mod telefonsalg.

Derudover mener Forbrugerombudsmanden, at selskaberne har overtrådt markedsføringslovens forbud mod at ringe til indehavere af enkeltmandsvirksomheder, der er tilmeldt Robinsonlisten, eller som har frabedt sig markedsføring.

Også en række virksomheder, der fungerer som enten leadvirksomhed, leadmægler eller callcenter, er blevet politianmeldt for at have medvirket til de ulovlige opkald.

Det er sket ved blandt andet at sælge leads, det vil sige navne og telefonnumre på forbrugere, som ikke har givet gyldigt samtykke til telefonisk markedsføring fra selskaber under 3 og Telia.

Telia og 3 har accepteret at betale bøder på henholdsvis 575.000 kroner og 475.000 kroner for overtrædelserne.

Politianmeldelsen og bøderne til de to selskaber følger, efter at Telia og 3 for snart et år siden sammen med to andre teleselskaber også blev politianmeldt for ulovligt telefonsalg. Også her blev der delt bøder ud for overtrædelserne.

- Vi har gennem længere tid haft fokus på ulovligt telefonsalg og kan nu se, at klagerne over flere af virksomhederne ebber ud.

- Desværre er der stadig nogle, som ikke overholder reglerne, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i pressemeddelelsen.

- Det er særligt groft, når der er tale om virksomheder, der tidligere er blevet politianmeldt og har fået bøde for ulovligt telefonsalg.