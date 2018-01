Teknologipagt skal give tusinder flere teknikkyndige danskere

Regeringen, uddannelsesinstitutioner og virksomheder skal sammen arbejde for, at langt flere unge vælger at blive eksempelvis matematikere, ingeniører eller teknikere. Det skriver Berlingske.

Der er tale om en såkaldt teknologipagt, der skal gøre, at omkring 10.000 flere har en uddannelse inden for Stem-fag i 2025. Det dækker over de engelske ord science, technology, engineering og mathematics.