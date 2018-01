Techambassadør trækker spioner og giganter til Odense

Cybersikkerhed bliver mere og mere vigtigt. Ikke mindst for et lille, digitaliseret land som Danmark.

- På grund af hastigheden af udviklingen i den nye teknologi bliver vi nødt til at få den private sektor med ind i folden, når det kommer til at møde de udfordringer, der bliver skabt, siger Casper Klynge.

Han har siden september været Danmark techambassadør med base i Californien. Sammen med blandt andet Syddansk Universitet står han bag konferencen.

Rollen som techambassadør er skabt for at skabe en langt større sammenhæng og dialog mellem de selskaber, der skaber den teknologiske udvikling, og det offentlige Danmark, der skal håndtere den.

Et af ambassadørens store fokusområder er netop cybersikkerhed, ikke mindst efter 2017's virusangreb, der kostede eksempelvis A.P. Møller - Mærsk milliarder og ramte flere offentlige instanser.

- I Danmark er vi enormt succesfulde i at være digitale. Det giver os nogle kæmpestore muligheder, men det skaber også en stor sårbarhed.

- Derfor giver det god mening, at vi er med at til samle og lede an i indsatsen for større cybersikkerhed, siger Casper Klynge og fortsætter:

- Med vores indsats kan vi være med til at sætte en dagsorden internationalt og bliver mere interessante at tale med.

Der har været stor interesse for at deltage i konferencen ifølge tech-ambassadøren.

Cybersikkerhed er da også et allestedsnærværende tema sikkerhedspolitisk og for erhvervslivet. 2017 bød på massive virusangreb, der afpressede både private og selskaber.

Men året bød også på beviser for, at Rusland udnyttede sociale medier til at påvirke blandt andet den amerikanske præsidentvalgkamp og Storbritanniens afstemning om EU-medlemskab.