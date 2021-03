Se billedserie Det kræver mange forskellige slags værktøj at sætte et møbel i stand. Foto: Mie Neel

Tapetsereren trækker nyt liv i gamle møbler

Af Jeppe Hee Rømer

En gammel mølædt sofa kan blive stjernen i hjemmet, og samtidig er der mulighed for at få et møbel, ingen andre har. På mange måder var tapetsererfaget foran sin tid, fordi der i dag både er fokus på genbrug og på det unikke.

- Vi i faget har altid været miljøbevidste ved blandt andet at genbruge og bruge naturprodukter, forklarer Johnny Vemmelund, der er uddannet tapetserer ved Det Kongelige Teater, og i dag reparerer møbler fra sit værksted i Holbæk.

Medaljesvend Johnny Vemmelund var en såkaldt medaljesvend og en af de sidste uddannede tapetserer i Danmark. Håndværket tapetserer er udsprunget af sadelmagerfaget, og med uddannelsen kan man polstre møbler, montere tæpper og gardiner samt beklæde vægge med for eksempel stof.

Johnny Vemmelund driver firmaet »Vemmelund Stilmøbler« fra en baggård i Holbæk, og at han kender til møbler, er man ikke i tvivl om, når han fortæller om sit arbejde.

- Ved at gøre sådan her, kan jeg mærke, om der sidder en fjeder løst, eller der er andet galt, uden at splitte den ad, fortæller Johnny Vemmelund og lader hånden køre hen over en gammel sofas sæde.

Udlandet trækker Generelt er niveauet hos danske tapetserer højt, og de er derfor meget eftertragtede i udlandet. Johnny Vemmelund fortæller, at han flere gange har været tæt på at tage af sted, men selvom både Australien, New Zealand og Thailand har trukket, så er han altså ikke kommet længere væk end til Holbæk.

Som en mand, der arbejder med at gøre gamle møbler pæne, er det nogle gange hårdt at se, hvordan andre ser på slidte møbler.

- Jeg har tudet på genbrugspladser, fortæller Johnny Vemmelund, der dog også fortæller, at der kan være en fordel ved, at folk smider gamle møbler ud. I hvert fald for dem, der har beholdt deres.

- Fordi der er smidt så meget lækkert ud, så er der ikke meget tilbage på markedet, siger han.

Stofudregning For at levere et optimalt produkt til den bedste pris skal man være god til stofudregning, som i alt sin enkelthed går ud på, at man får brugt så lidt stof som muligt til møblerne ved at lave udskæringerne som et perfekt puslespil. Man betaler for stof til betræk per løbende meter, så hver gang Johnny Vemmelund sparer en centimeter, sparer kunden penge.

Prisen på at få repareret et møbel svinger meget. Det kommer både an på både kundens ønsker, møblets stand og hvilke stoffer, der skal betrækkes med. Priserne på stoffet svinger nemlig fra omkring 300 til 3000 kroner per løbende meter.

Gamle og nye møbler Johnny Vemmelund har udført arbejde for blandt andet Frimurerlogen, Gyldendal og Bellacenteret, ligesom han er en af de få tapetserer, der må renovere gamle, bevaringsværdige restauranter og værtshuse.

Det er dog ikke kun gamle ting, han kan ordne. Johnny Vemmelund kan også hjælpe med at give gamle møbler et mere moderne udseende, og han har da også travlt i sit værksted, fortæller han. Mange af kunderne er unge mennesker, som ønsker sig genbrugte og unikke møbler.

- De unge har øje for vedligeholdelse og vil gerne have ting tilbage til det oprindelige, siger han.