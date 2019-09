Tankstationer holder igen med dyrere benzin og diesel

Det sker, efter at de samme tankstationer hævede deres priser mandag på grund af en stor stigning i olieprisen.

- Vi kommer ikke til at justere priserne i dag.

- Vi kan dog ikke udelukke, at der kan komme både prisfald- og stigninger i løbet af ugen, skriver Lea-Cecilia Hauch, kommunikationsansvarlig hos Q8, i en mail.

Hos Circle K fortæller Peter Rasmussen, direktør for brændstof, at der heller ikke ændres i priserne tirsdag. Samtidig hælder det ifølge ham mere mod en nedjustering af priserne i de kommende dage end en opjustering.

Mandag hævede både Q8 og Circel K deres priser på benzin og diesel. Det skete med 40 øre per liter.

Stigningen skete som reaktion på en kraftig stigning i olieprisen, der pludseligt kostede omkring ti procent mere end før weekenden.

Den dyrere oliepris hang sammen med, at to olieanlæg i Saudi-Arabien lørdag blev ødelagt i et droneangreb.

Det fjernede fem procent af den samlede globale olieproduktion, og derved blev al den resterende olie i markedet dyrere.

Efter mandagens store stigning har der tirsdag foreløbigt kun været mindre udsving i olieprisen.

Et af de forhold, der bestemmer prisens fremtidige udvikling, er blandt andet, hvor lang tid det tager Saudi-Arabien at genoprette produktionen på de to anlæg.

Det forklarer chefanalytiker Jakob Ekholdt Christensen fra Danske Bank.

- Saudi-Arabien indikerede mandag, at det nok kommer til at tage længere tid end først antaget, hvor man troede, at det ville gå rimelig hurtigt.

- Så vi skal nok væbne os med noget tålmodighed, inden de vil være tilbage i produktion igen, siger han.

Et andet forhold, der kan påvirke olieprisen, er ifølge ham, om der kommer yderligere angreb i Saudi-Arabien, og hvordan USA i givet fald vil reagere.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har antydet, at han mistænker Iran for at stå bag angrebet.

Saudi-Arabien har endnu ikke selv tilkendegivet, hvem det tror, der står bag.