Se billedserie Tandlægebussen.com har indrettet klinik i en ombygget autocamper. Her er klinikassistent Trine Flindt-Larsen i gang med en behandling af en patient, som til ære for fotografen er administrerende direktør Tim H. Fog. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Tandlægen rykker ud på arbejdspladsen

Erhverv - 08. august 2019 kl. 06:56 Af Anders Spanggaard Foto: Jørgen C. Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste af os tager tænderne for givet, men opstår der problemer, kan det både ses og mærkes. En god mundhygiejne er afgørende i samværet med andre mennesker, og tænderne er bestemt også en afgørende faktor, når man skal se præsentabel ud.

Alligevel har mange vanskeligt ved at få taget sig sammen til at komme regelmæssigt til tandlæge. Og mange af dem, der går til tandlæge, synes, at det koster meget arbejdstid at komme til og fra tandlægen.

Men nu er et nyt tilbud i form af Tandlægebussen dukket op. Det er en rullende tandklinik, som virksomheden Tandlægebussen.com står bag.

- Vi er omkring 5,8 millioner mennesker i Danmark, men kun fire millioner går regelmæssigt til tandlæge. Der er altså næsten to millioner danskere, som ikke kommer regelmæssigt til tandlæge. Det vil vi godt gøre noget ved. Og derfor har vi rullet konceptet Tandlægebussen ud, fortæller Tim H. Fog, administrerende direktør i Tandlægebussen.com.

Telia i Ringsted er en af de virksomheder, der har sørget for, at virksomhedens medarbejdere kan gå til tandlægen i tandlægebussen. Her er afdelingsleder Brian Timm overordentlig tilfreds med aftalen med Tandlægebussen.com.

- Vi har stor fordel af tandlægebussen. Vi reducerer fraværet, og medarbejderne har lettere ved at planlægge deres privatliv/fritid. Samtidig er priserne ligesom hos den almindelige tandlæge. Det er et fantastisk koncept med tandlæge lige uden for døren.

Hos Telia betaler medarbejderne - fuldstændig ligesom på en almindelig tandklinik - selv for behandlingen. Og de får også på helt almindelig vis tilskud fra det offenlige og fra sygeforsikringen »danmark«. Virksomheden betaler et lille startgebyr pr. behandlingsdag, og der skal stilles vand og almindelig el til rådighed for tandlægebussen.

Endnu er Tandlægebussen.com i startfasen, men stille og roligt kommer flere virksomheder med. En af de seneste er Vestergaard i Gevninge, hvor medarbejderne fra september kan sætte sig til rette i tandlægestolen i tandlægebussen.

Hjemmetandlægen Tandlægebussen.com er imidlertid ikke det eneste tilbud om tandpleje, der kører ud fra afdelingskontoret i Køge. På virksomhedens grund holder HjemmeTandlægens biler også.

HjemmeTandlægen er et tilbud til de mange ældre og svagelige danske borgere, som ikke har mulighed for at komme til tandlæge. Siden 2002 er HjemmeTandlægen rykket ud til denne gruppe af borgere.

- Alle har behov for og ret til tandbehandling - det gælder også mennesker, der er bundet til hjemmet. Livskvalitet og sundhed hænger nøje sammen med sunde tænder, så tandbehandling er i særdeleshed vigtig for syge og svækkede personer, siger Tim H. Fog, som også er direktør for HjemmeTandlægen. Han erkender, at tandbehandling i borgerens eget hjem aldrig kan blive lige så god som den, man kan få på en klinik. Men hvis borgeren er ude af stand til at komme hen til og ind på en tandklinik, er HjemmeTandlægens tilbud om behandling i eget hjem et godt alternativ.

- At have en god mundhygiejne er afgørende i samværet med andre, og dét at kunne tygge sin mad uden besvær og smerter er en forudsætning for at spise sundt og få den mad, man har brug for, forklarer Tim H. Fog.

Den behandling, den mobile tandlæge tilbyder, er bogstavelig talt hjemmebehandling, da behandlingen kan foregå i sengen, i stuen, i køkkenet eller hvor den enkelte patient har det bedst med at være. Og trods de hjemlige omgivelser er der mulighed for at udføre ganske avancerede behandlinger. Eksempelvis har HjemmeTandlægen et bærbart røntgenapparat med i bilerne.