TV2 vil investere for at fordoble antallet af Play-abonnenter

Planen er, at det skal hjælpe til med at få 1,3 millioner Play-abonnenter i 2025. Det vil være omtrent en fordobling fra det nuværende antal abonnenter.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Planen om at investere mere i streamingtjenesten vil ikke få konsekvenser for den traditionelle tv-del. I hvert fald ikke som det ser ud lige nu.

Det fortæller Anne Engdal Stig Christensen, administrerende direktør i TV2.

- Det kan sagtens være, at vi kommer til at kigge på den slags i løbet af de fem år, den her plan strækker sig over.

- Selvfølgelig skal vi følge meget tæt, om der er noget, der lige pludselig ikke giver mening at lave over for danskerne, eller noget der simpelthen ikke kan betale sig at lave rent kommercielt.

- Men som det ser ud lige nu, så har vi nogle rigtig sunde tv-kanaler, der bliver set meget, siger Anne Engdal Stig Christensen.