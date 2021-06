TDC-selskab siger farvel til administrerende direktør

TDC skifter ud i direktionen, da Michael Moyell Juul stopper som direktør for datterselskabet Nuuday per dags dato.

Det oplyser TDC i en pressemeddelelse.

Michael Moyell Juul bliver afløst af Jon James, der har mere end 20 års erfaring fra tele- og mediebranchen. Herunder fra Tele2, kabelselskabet Com Hem og Virgin Media.

Nuuday er den ene halvdel af TDC-koncernen, som sælger bredbånd, tv og telefoni.

Den består af ni selskaber - herunder YouSee, Telmore, Fullrate, Hiper, Eesy, TDC Erhverv.

Michael Moyell Juul har haft jobbet siden 2019 og været i TDC-koncernen i ti år.

- Jeg vil gerne takke Michael, der har været en vigtig bidragyder til TDC, siger administrerende direktør Henrik Clausen om skiftet.

- Det gælder ikke mindst som administrerende direktør for Nuuday i denne vigtige fase med at stabilisere forretningen og sætte den strategiske retning for fremtiden for at forberede Nuuday til at operere selvstændigt, siger han i en pressemeddelelse.

51-årige Jon James har overtaget jobbet hos Nuuday fra tirsdag. Han er britisk statsborger og bor i øjeblikket i Storbritannien. Han flytter til Danmark i løbet af sommeren.