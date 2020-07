Syv danske slagterier får bøder i international aktion

En koordineret aktion mellem en række lande har medført, at 350 tons fødevarer, der er "potentielt farlige", er blevet beslaglagt.

Syv danske slagterier har i forbindelse med kontrollen modtaget bøder og indskærpelser. I alt blev 11 kontrolleret.

Det skriver Ekstra Bladet, som har været i kontakt med Fødevarestyrelsen.

De danske slagterier har blandt andet fået bøder og indskærpelser, fordi de ikke kunne dokumentere, "hvor hestene kom fra og ikke havde undersøgt dyrene for parasitter".

- Den form for overtrædelser ser vi på med alvor. Derfor har vi heller ikke tøvet med at skride ind over for de virksomheder, som ikke havde orden i papirerne, siger Projektleder i Fødevarestyrelsen Anette Løvenkjær-Pearson i en skriftlig kommentar til avisen.

Europol og Interpol har koordineret aktionen, som har involveret en lang række europæiske lande samt eksempelvis Jordan, Vietnam og Zimbabwe, skriver Europol i en pressemeddelelse.

I alt deltog 83 lande i aktionen.

Det er niende gang, at operationen, der kaldes Opson, er blevet gennemført. Arbejdet har været i gang fra december 2019 og helt frem til juni i år.

Under aktionen blev også alkohol, hestepas og olivenolie beslaglagt. I alt er 406 personer blevet anholdt, skriver Europol.