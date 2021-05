Sygeplejerskernes formand er coronaramt inden forhandlinger

Forhandlingerne er genoptaget klokken 11 i regi af Forligsinstitutionen, som er den institution, der mægler i konflikter på arbejdsmarkedet.

Forhandlingerne mandag foregår ikke helt som planlagt. Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, er blevet testet positiv for coronavirus.

Grete Christensen har det trods den positive test fint og deltager derfor i forhandlingerne, der i stedet foregår virtuelt, oplyser Dansk Sygeplejeråd.

Sygeplejerskerne har varslet strejke, efter at de i marts stemte nej til en ny overenskomst, fordi de ikke var tilfredse med en lønstigning på fem procent over tre år.

Sygeplejerskerne mener, at deres løn er sakket bagud på grund af Tjenestemandsreformen fra 1969, der den dag i dag skyld i et lønefterslæb for nogle grupper.

Tjenestemandsreformen placerer faggrupper i det offentlige på 40 forskellige løntrin.

Hvis ikke det lykkes at lande en aftale i løbet af denne uge, kan en strejke bryde ud natten til fredag.

Der er dog en mulighed for, at strejken kan blive udsat, hvis forligsmand Lise-Lotte Nilas vurderer, at der er en idé i at forhandle videre. Strejken kan udsættes to gange af to uger.

Hvis det ender med en strejke, vil det ramme over hele landet. 5300 af medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd er udvalgt til at strejke.

Fagforbundet har i alt i underkanten af 80.000 medlemmer.