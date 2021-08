Sygeplejersker udvider strejken igen - psykiatrien rammes

Det er sjette gang, at sygeplejerskerne udvider strejken.

Aktuelt strejker omkring 5700 sygeplejersker, hvilket svarer til knap en ud af ni af DSR's medlemmer i landets regioner og kommuner.

De strejker, efter at sygeplejerskerne to gange stemte nej til overenskomster, som forhandlere ellers var nået frem til.

De vil have mere i løn end det, der var lagt op til, og mener, at de har et historisk lønefterslæb, som nu skal indhentes.

Den næste tid slutter yderligere 800 sygeplejersker sig til strejken. Fra 21. september vil i alt omkring 6700 altså strejke - eller hver ottende.

Sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, fortæller, at det ikke har været en nem beslutning at varsle strejken for psykiatrien.

- Det er desværre umuligt for sygeplejerskerne at strejke, uden at det giver gener og utryghed for patienter og borgere.

- Her har vi så en gruppe af borgere, som er særligt sårbare, og derfor håber jeg også meget, at vi undgår at nå derhen, siger hun i meddelelsen.

Sygeplejerskerne og arbejdsgiverne i kommuner og regioner har mødtes under konflikten.

I sidste uge slog begge parter fast, at der aktuelt ikke er udsigt til, at en løsning bliver fundet ved forhandlingsbordet.

Grete Christensen skrev fredag i et brev til statsminister Mette Frederiksen (S), at der er brug for hjælp udefra for at løse konflikten.

Kan parterne ikke blive enige, kan konflikten ende med, at regeringen griber ind og standser konflikten med en lov.

Det skete senest i 2013, da landets lærere var lockoutet.

Det er der dog aktuelt ikke udsigt til. Statsministeriet ønskede fredag i sidste uge ikke at kommentere, men henviste i stedet til Beskæftigelsesministeriet.

Her slog minister Peter Hummelgaard (S) lørdag fast, at regeringen stadig ikke vil blande sig:

- Vi følger hele tiden situationen nøje, men kan kun opfordre parterne til at sætte sig sammen igen og finde en løsning på de tvister, der er, sagde han til Ritzau.