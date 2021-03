Sygeplejersker stemmer nej til overenskomstresultat

- Det er et snævert nej. Men et nej er et nej, og det må vi tage til efterretning, siger formanden for sygeplejerskerne, Grete Christensen.

- Vi tager det som et stærkt signal om, at der er rigtig meget, som sygeplejerskerne er utilfredse med, og at det har akkumuleret sig op til det her nej, siger hun.

Det er nu op til hovedbestyrelsen i DSR at beslutte, hvad der skal ske. De kan vælge at varsle strejke, eller de kan genoptage forhandlingerne med arbejdsgiverne.

- Nu vil vi gå i dialog med vores bagland - ikke mindst de tillidsvalgte - og afvente resten af resultaterne på det offentlige område, siger formanden.

- Men målet er selvfølgelig, at vi kommer tilbage til forhandlingsbordet, og at vi kaster alle kræfter ind på at forbedre resultatet, siger Grete Christensen.

Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd havde anbefalet medlemmerne at stemme ja.

Men fagforeningens delegerede var splittede. 75 stemmer stemte for at anbefale et ja, mens 61 stemte imod på en kongres tidligere på måneden.

Mange sygeplejersker har givet udtryk for deres utilfredshed med resultatet blandt andet på sociale medier.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker og lektor Nana Wesley Hansen fra Københavns Universitet kan et nej formentlig betyde, at sygeplejerskerne skal en tur i Forligsinstitutionen. Det sagde hun, kort før afstemningsresultatet blev kendt.

- Forligsinstitutionens formål er at mægle og forsøge at undgå konflikten. Men man opnår ikke nye gevinster ved at gå i Forligsinstitutionen, så sygeplejerskerne vil ikke få forhandlet mere i løn i den situation.

- Det kan så ende med en konflikt. Men det bliver også rigtig svært for sygeplejerskerne i den situation, vi står i lige nu med coronapandemien, og en traditionel konflikt vil være svær at afvikle, siger Nana Wesley Hansen.