Sygeplejersker og arbejdsgivere har første møde i Forligsen

Forligsmanden har indkaldt Dansk Sygeplejeråd (DSR) og arbejdsgiverne i Danske Regioner og Kommunernes Landsforening til første møde i Forligsinstitutionen i København.

Det sker, efter at sygeplejerskerne med et snævert flertal stemte nej til et overenskomstforlig, som fagforeningen havde forhandlet hjem med arbejdsgiverne.