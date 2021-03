Anders Kühnau (S) og formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, underskrev aftalen om overenskomst for ansatte i regionerne på et pressemøde den 20. februar 2021. Men medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd har nu sagt nej tak med et knebent flertal.

Sygeplejersker kan ende med at strejke

Medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd forkaster et forlig til en ny overenskomst og risikerer at havne i en konflikt, mens den globale coronapandemi raser.

Det står klart, efter at et knebent flertal af sygeplejerskerne stemte nej ved en urafstemning om forliget. Kun lidt mere end halvdelen af medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd havde stemt.

Et nej tak fra medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd til et forlig om ny overenskomst kan føre til, at de havner i konflikt, samtidig med at sundhedsvæsnet er presset af den globale pandemi.

