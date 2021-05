Sygeplejersker inden forhandlinger: Vi har en fælles opgave

Langt de fleste andre fagforbund har sagt ja til lønstigning på lige over fem procent over tre år. Men ifølge Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR), har sygeplejerskerne længe haft et lønefterslæb.

- Det handler om, at de fem procent er en almindelig sikring af reallønnen, som andre også får. Vi taler om et lønefterslæb, som vi har lidt under længe, siger hun inden forhandlingerne til TV 2.

Ifølge sygeplejerskerne og en række andre faggrupper er en reform fra 1969 den dag i dag skyld i et lønefterslæb for nogle grupper. Tjenestemandsreformen placeret faggrupper i det offentlige på 40 forskellige løntrin.

Forhandlingerne er i Forligsinstitutionen, hvor forligsmand Lise-Lotte Nilas skal forsøge at mægle mellem parterne. Hun kan dog til hver en tid give op, hvorefter den varslede strejke kan bryde ud fem dage efter.

På arbejdsgiversiden står Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Forhandler Anders Kühnau (S), formand for Lønnings- og Takstnævnet i Danske Regioner, fortæller, at der er vilje til at finde en løsning.

- Vi har en vilje til at finde en løsning, for vi vil gerne have, at sygeplejerskerne - som alle andre grupper - er glade for at arbejde hos os

- Lønspørgsmålet forhandles i Forligsinstitutionen, så det kan jeg ikke sige noget om her, siger han til TV 2 inden forhandlingerne.

Sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, mener, at der er tale om en fælles opgave:

- Det skal løses på den bedst mulige måde. Så jeg glæder mig til at høre, hvad der er at sige, siger hun til TV 2.

Strejken er varslet til at begynde 21. maj. Er der skred i forhandlingerne, kan forligsmanden dog to gange udskyde det med to uger, ligesom parterne også kan blive enige om en aftale, som i så fald skal godkendes af medlemmerne.

En strejke vil ramme bredt over hele landet. 5300 af medlemmerne af DSR er udvalgt til at strejke. Fagforbundet har i alt i underkanten af 80.000 medlemmer.