Sygeplejersker har kurs mod rekordlang strejke

- Sygeplejerskerne er ved at tangere deres gamle rekord fra 2008, hvor strejken varede i otte uger, siger Laust Høgedahl, arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.

- Hvis vi kommer over den milepæl, er det en af de længste konflikter på det danske arbejdsmarked i hvert fald i nyere tid.

- Det er selvfølgelig ikke godt for sygeplejerskerne, for de har kun begrænsede midler til at køre konflikten. Det trækker hårdt på deres strejkekasse, siger han.

19. juni gik knap 5000 sygeplejersker i strejke, efter at medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd to gange havde afvist de overenskomster, som arbejdsgiverne og lønmodtagerne i kommuner og regioner var nået frem til.

Konflikten handler om, at sygeplejerskerne ønsker højere løn.

Den langvarige konflikt har indtil videre blandt andet betydet, at omkring 50.000 planlagte operationer og undersøgelser er blevet udskudt.

Følgerne af strejken breder sig i den kommende tid. Natten til tirsdag trådte den første udvidelse af strejken, som blev varslet for fire uger siden, i kraft. Dermed slutter omkring 700 sygeplejersker sig til.

Mandag varslede Dansk Sygeplejeråd den femte udvidelse af strejken, som betyder, at yderligere 281 sygeplejersker fra Region Syddanmark, Midtjylland og Hovedstaden vil strejke fra den 7. september.

Blandt andet vil samtlige sygeplejersker i Region Syddanmark, som har med planlagte operationer og kontroller efter operationer at gøre, dermed strejke.

Der er to mulige løsninger på konflikten. Enten kan politikerne på Christiansborg gribe ind. Det har regeringen indtil videre afvist. Eller også må parterne tilbage til forhandlingsbordet og finde en løsning.

Sidstnævnte mulighed kan være rykket et lille skridt nærmere. Mandag inviterede Danske Regioner sygeplejerskernes repræsentanter til et møde, der skal finde sted onsdag morgen.

- Vi håber på at høre fra Dansk Sygeplejeråd et realistisk bud på, om man kan finde en vej frem ved forhandlingsbordet, sagde Anders Kühnau (S), der er chefforhandler for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, mandag.

Han understregede dog samtidig, at der "ikke er tale om en forhandling".

- Vi skal først og fremmest finde ud af, om der overhovedet er noget grundlag for at forhandle. Det tror jeg ikke, at der er, sagde han.

Sygeplejerskernes formand, Grete Christensen, har takket ja til invitationen.

- Jeg har en stor forventning til, at de på det møde vil fortælle lidt om, hvad de vil gøre, så man kan få sygeplejerskerne tilbage på arbejdet igen, sagde hun.

En forhandlingsløsning ser svær ud, men er ikke umulig, vurderer Laust Høgedahl.

Den langvarige konflikt i 2008 endte med, at parterne - under stærkt pres - fandt hinanden ved forhandlingsbordet.

- I bund og grund er arbejdskonflikten designet til, at man kan gøre hinanden møre og få nogle indrømmelser og bøje sig ind mod hinanden, siger Laust Høgedahl.