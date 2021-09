Sygeplejersker demonstrerer ved Hvidovre Hospital

Der er mandag morgen demonstration ved Hvidovre Hospital, hvor sygeplejersker markerer deres utilfredshed med løn- og arbejdsforhold.

Det viser en Facebook-optagelse fra netværket Arbejdere i Bevægelse.

Demonstrationen startede klokken 07.45 og har en times varighed.

Det er ikke kun sygeplejersker, der er til stede ved demonstration, hvor der blandt andet ses et banner med teksten "Vi støtter sygeplejerskerne".

Demonstrationen er den seneste blandt en lang række arbejdsnedlæggelser de seneste uger, hvor sygeplejersker en time ad gangen har nedlagt deres arbejde.

Ifølge netværket "Arbejdere i Bevægelse", der opstod under overenskomstforhandlingerne i 2017 og er uafhængig af den etablerede fagbevægelse, er formålet med demonstrationen, at politikerne skal få "øjnene op for problemerne".

- Vi er ikke nok mennesker i faget, og fremtiden i sundhedsvæsenet ser dyster ud.

- Der akut mangler en plan for rekruttering og fastholdelse, som kan sikre bedre arbejdsvilkår for de ansatte og bedre pleje og behandling for borgerne i Danmark, skriver netværket på Facebook.

Ifølge netværket er der også demonstrationer tirsdag og onsdag morgen.

Regeringen afsluttede en ti uger lang strejke blandt sygeplejerskerne med et lovindgreb i slutningen af august.

Lovindgrebet gav ikke sygeplejerskerne mere i lønposen, end der inden da var aftalt ved overenskomstforhandlingerne.

I forrige uge pålagde Arbejdsretten sygeplejerskerne at komme tilbage i arbejdstøjet og holde det normaliseret - altså uden arbejdsnedlæggelser.

Og i sidste uge kom Arbejdsretten frem til, at sygeplejersker, der har deltaget i overenskomststridige strejker, skal betale en bod.

De sygeplejersker, der har deltaget i protester før pålægget fra retten, skal betale 56 kroner i timen.

De, der har deltaget efter, skal betale en bod på 86 kroner i timen.

Derudover kan sygeplejerskerne blive trukket i løn i de timer, hvor de har nedlagt arbejdet.