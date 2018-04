Sygeplejersker: LO løber med lønhop og efterlader os andre

Det er et spørgsmål om, hvor sikker man vil være på, at arbejdsgiverne ikke kan tage de ansattes betalte frokostpause, der har ført til, at LO-forbundene har indgået en aftale med regionerne uden faggrupper som akademikere og sygeplejersker.

Så langt er FOA's afgående formand, Dennis Kristensen, enig med en gruppe rasende sygeplejersker og pædagoger, der onsdag demonstrerer imod ham foran Forligsinstitutionen. Men der hører enigheden så også op.

Demonstranterne, der blandt andet bærer skilte med teksten "Dennis Krystersen", mener, at Kristensen er rendt fra den musketered, fagbevægelsen har indgået under mottoet "En løsning for alle".

Men sådan mener Dennis Kristensen ikke, at man kan stille det op.

- Vi har indgået præcis en aftale med de punkter, vi har været enige om på forhånd. Og så har vi ladet spørgsmålet om spisepausen - om nogen ville betale for at få en ekstra sikring - det har vi ladet være deres sag, siger Kristensen.

- De valgte på et tidspunkt at rejse sig og sagde, at de ikke ville være med længere. Vi blev siddende og forhandlede færdigt. Så nej, vi har ikke brudt nogen solidaritetspagt.

- Vi har haft én uenighed: Hvor langt rækker spørgsmålet om at få sikret sin spisepause. Vi har fået en sikring, som vores jurister i LO mener, er en forbedring af den retsstilling, vi har i dag. Andre har sagt, at de vil have en, de kan gå i retten med.

Men anføreren for de protesterende sygeplejersker, Anni Pilgaard, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd, har en helt anden udlægning af det forløb, der natten til onsdag førte til aftalen mellem LO og arbejdsgiverne.

Hun mener, at LO har fået lønstigninger, der er større, end de selv havde kunnet forhandle hjem, med fra forhandlingsbordet. Og så har efterladt de andre faggrupper, der ikke mener, at der er stærke nok retsgarantier for spisepausen.

- I skulle have stået last og brast med os alle sammen, siger Anni Pilgaard til Dennis Kristensen.

Her ændrer seancen karakter til et skænderi mellem Pilgaard og Kristensen om, hvorvidt det var LO-forbundene, som FOA er et af, eller de andre fagforeninger, der forlod forhandlingerne.

Hvorefter Dennis Kristensen maser sig vej gennem demonstranterne og forsvinder ind i Forligsinstitutionen.