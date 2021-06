Sygeplejerske-formand: Vi har mistet tålmodighed med lav løn

Sygeplejerskerne har for længe forsøgt at gøre opmærksom på lav løn og pressede arbejdsforhold, uden at det har kastet nogen markante forbedringer af sig.

Derfor ser de nu ikke andre udveje end at gå i strejke. Sådan lyder det fra Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, efter at to tredjedele af hendes medlemmer har stemt nej til et forslag om ny overenskomst.