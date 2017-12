Sygeplejeformand ser ingen anden udvej end at stå bag lærere

Topforhandlere for offentligt ansatte på tværs af kommuner, regioner og staten har aflyst planlagte forhandlingsmøder fra starten af det nye år. De vil bakke op om lærernes kamp for at få en arbejdstidsaftale på plads.

Hos Dansk Sygeplejeråd kalder formand Grete Christensen det for helt nødvendigt, at forhandlinger om løn og arbejdsvilkår på vegne af sygeplejerskerne nu er sat på standby af hensyn til lærerne.

- Vi står skulder ved skulder, fordi vi mener, at vi er en i en helt særlig situation med hensyn til lærerne.

- Fagbevægelsen har baseret sig på at stå skulder ved skulder for at opnå nogle rettigheder. Man har i fællesskabets navn opnået en række gode resultater rundt omkring, fordi man netop står sammen om det, siger Grete Christensen.

Hun repræsenterer samtidig Forhandlingsfællesskabet, der forhandler centrale spørgsmål med arbejdsgiverne på vegne af ansatte i kommuner og regioner.

Om hvad formanden har gjort for at finde ud af, om der er opbakning blandt sygeplejerskerne til det usædvanlige skridt, siger hun:

- Vi har ikke sendt et spørgeskema ud om det her. Det er vores vurdering, at medlemmerne forventer, at der er opbakning til nogle af vores krav til forhandlingerne, lige så vel som vi kan stille os solidariske med de andre.

- Vi har disponeret på vegne af medlemmerne i den her fælles henvendelse, siger Grete Christensen.

Som det er i dag, er lærernes arbejdstid reguleret af en lov. Den kom som følge af et politisk indgreb efter en længerevarende konflikt i 2013.

Ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2015 lykkedes det ikke lærerne og kommunerne at få en aftale om lærernes arbejdstid. Men det skal ske denne gang, lyder kravet.

Kommuner og lærere har indledt forhandlinger om en arbejdstidsaftale, der skal foregå sideløbende med de øvrige overenskomstforhandlinger.

Men der har ikke været tilfredsstillende fremskridt. Det lyder fredag fra Forhandlingsfællesskabet og de statsansattes topforhandlere i Centralorganisationernes Fællesudvalg.