Sydbank skærer i staben og sænker grænse for negative renter

På indtægtssiden er et element, at flere kunder skal betale negative renter for deres indeståender.

Hidtil har banken har negative renter for indskud over 7,5 millioner kroner for privatkunder. Det ændrer, så grænsen fremover går ved 750.000 kroner. Renten her bliver på minus 0,75 procent.

Samtidig sænker banken renten for erhvervskunder til samme sats.

Et af punkterne i planen for at nedbringe udgifterne hedder færre stillinger.

Banken kalder det "medarbejderreduktion som følge af automatisering af processer."