Sydbank sænker grænsen for negative renter til 250.000

Derudover skal kunder med en NemKonto i Sydbank betale negative renter på indlån for over 50.000 kroner på deres andre konti i banken.

Kunder i Sydbank, der ikke har en NemKonto, skal betale negative renter af alle deres indlån.

Banken estimerer, at indlån for mellem seks og syv milliarder kroner vil blive berørt af de ændringer, som banken indfører 1. maj.

De skærpede renter til privatkunderne er ifølge bankens direktør, Karen Frøsig, nødvendige på grund af "markedssituationen."

I bankens årsregnskab kan man se, at Sydbank for fjerde år i træk taber det, der kaldes basisindtjening.

Basisindtjening er klassiske bankindtægter som de gebyrer, som bankerne kræver for forskellige servicer, eller de renter, som banken får, når kunderne optager lån.

Hvor det i 2015 indbragte Sydbank over 4,3 milliarder kroner, gav det 3,7 milliarder kroner i 2019.

Det kan også læses i bankens overskud efter skat. Det er i 2019 dykket ned under en milliard kroner og endte på 853 millioner kroner.

Da overskuddet toppede i 2017, var det over 1,5 milliarder kroner.

For at vende den udvikling har Sydbank igangsat en plan, der skal hæve indtægter og sænke udgifter. Det skal ske ved blandt andet at opkræve negative renter for kunders indlån, mens antallet af medarbejdere skæres ned.

- Satsen på erhvervslån er sænket i november 2019, negative renter på privatindlån er indført i januar 2020, og ændringer af gebyrer på betalingskort og andre ydelser får virkning fra marts 2020, siger direktør Karen Frøsig i en kommentar til regnskabet.

- Derfor forventes indtjeningen at blive højere i 2020 end i 2019.

Hun påpeger, at en reduktion på 40 ansatte i løbet af fjerde kvartal også har hjulpet med at nedbringe omkostningerne. Der er cirka 2000 ansatte i Sydbank.