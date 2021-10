Sydbank forventer et overskud på 1300-1450 millioner kroner i år. Det er 150 millioner kroner højere end tidligere.

Sydbank opjusterer forventninger: Kundernes økonomi er god

Sydbank opjusterer sine økonomiske forventninger til 2021.

Det hænger blandt andet sammen med, at bankens kunder økonomisk er godt kørende.

Banken forventer nu et overskud på 1300-1450 millioner kroner. Det er 150 millioner kroner højere end den tidligere forventning. Det fremgår af en meddelelse fra banken.

Opjusteringen er offentliggjort knap to uger forud for bankens regnskab for tredje kvartal.

Sydbank giver ikke mange detaljer om resultaterne. Dog kan banken fortælle, at den i kvartalet har tilbageført 105 millioner kroner, som tidligere var øremærket og sat af til forventede tab på lån.

Banken følger i hælene på en stribe andre banker, der også har opjusteret forventningerne på det seneste, fordi det har vist sig, at corona ikke har ramt kundernes økonomi så hårdt som frygtet.

Onsdag opjusterede Spar Nord og Skjern Bank. Tirsdag var det Nykredit og Vestjysk Bank.

Sydbank er i Danmark i kategorien over systemisk vigtige finansielle institutter - kaldet Sifi.

Det er banker eller realkreditinstitutter, der har en størrelse, som vurderes at kunne skabe problemer for dansk økonomi som helhed, hvis deres fundament begynder at skride.

Ud over Sydbank er det Danske Bank, Nykredit Realkredit, Nordea Kredit, Jyske Bank, Spar Nord og DLR Kredit.