Sydbank hensætter 225 millioner til dækning af coronavirus

I første kvartal udgjorde Sydbanks nedskrivninger 84 millioner kroner.

Det dækker over nedskrivninger på grund af coronavirus i niveauet 175 millioner kroner, mens der i kvartalet har været tilbageførsler på blandt andet landbrug, hvilket gør, at nedskrivningerne samlet se kun lander på 84 millioner kroner.

Sydbank fortæller i øvrigt i meddelelsen, at banken er solidt funderet kapitalmæssigt, og at den ikke har forventning om, at eventuelle effekter af coronavirus vil påvirke bankens udlånskapacitet - altså hvor meget banken kan låne til virksomheder og privatkunder.

Mandag vurderede interesseorganisationen Finans Danmark, der repræsenterer den finansielle sektor, at bankerne er godt rustet til at håndtere coronakrisen.

Det begrundede Finans Danmark med, at bankerne under de seneste års optur har opbygget store beholdninger af kapital, som nu kommer dem selv og deres kunder til gavn.

- Bankerne har en betydelig stødpude til at absorbere tab på for eksempel udlån til virksomheder og står dermed i en helt anden situation i dag end under finanskrisen, sagde Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Forleden gav den finansielle sektor sammen med regeringen håndslag på at ville hjælpe privatkunder og virksomheder, som er midlertidigt hårdt ramt.

Forudsætningen er, at kunderne i forvejen er sunde økonomisk set.

På et pressemøde mandag aften gentog statsminister Mette Frederiksen (S), at det er vigtigt, at bankerne hjælper med at få landet gennem coronakrisen.