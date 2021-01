Foto: Allan Nørregaard

SwimCam vinder Danish Tech Challenge

Erhverv - 28. januar 2021 kl. 13:34 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Startup-virksomheden SwimCam vandt torsdag finalen i Danish Tech Challenge og kan dermed arbejde videre med et økonomisk tilskud på 500.000 kroner.

Det var kronprins Frederik, der virtuelt afslørende årets vinder. I alt har 20 virksomheder været udvalgt til forløbet, som foregår hos DTU Science i Lyngby.

- Danmark har brug for innovative startups, som dem vi ser i denne finale. Det har både været tankevækkende og inspirerende at lære mere om finalisterne og måske er her kimen til en ny global virksomhed, sagde kronprinsen, der besøgte iværksætterhuset Futurebox i scienceparken, hvor de 20 udvalgte virksomheder har haft base under forløbet.

SwimCam er stiftet i maj af Thomas Terney og Anders Sandfuss. Produktet er et undervandskamera, der kan filme svømmere under træning, så det er lettere at give feedback på træningen. Det produkt har et enormt markedspotentiale løde det fra den sportsglade kronprins Frederiks, da han begrundede valget af SwimCam.

- SwimCam har samlet et fantastisk team og formået at skabe enorme resultatet på kort tid. Produktet er teknisk, simpelt og nemt at bruge kombinderet med sofware, der bygger på AI. Det er på markedet og der er allerede betalende kunder, lød det fra kronprinsen.