Svinepest i Asien spreder guld over dansk landbrug

20. juni 2019

Af Anders Spanggaard

Foto: Anders Ole Olsen

Svinepesten breder sig hastigt i Asien, hvor omkring 200 millioner svin ventes at dø af sygdommen i år. Kina står for halvdelen af verdens svineproduktion og her forventer man, at flere end 150 millioner svin vil dø af svinepest, så det er et gigantisk behov for svinekød, der skal dækkes på anden måde. Det har allerede udløst prisstigninger på svinekød på hele verdensmarkedet.

I løbet af det seneste par måneder er prisen på et kilo svinekød steget fra 8,30 kroner til 11,80 kroner - en stigning på 3,50 kroner pr kilo eller cirka 42 procent.

- Det kommer til at give tre milliarder kroner mere i kassen hos de danske svineproducenter, og det er i høj grad tiltrængt efter et hårdt 2018, der både bød på lave svinepriser og udbredt tørke, forklarer Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i landbrugets videnscenter Seges.

I Kina er svinebestanden i løbet af kort tid styrtdykket med 21 procent, fordi millioner af syge svin bliver nedslagtet. Kina har derfor alene i april øget sin import af svinekød med 24 procent, og et land som Vietnam ventes også at skrue op for importen i løbet af de kommende måneder, da man også er ramt af svinepest her.

arkedsanalytiker i Landbrug & Fødevarer Karsten Flemin vurderer, at vi sandsynligvis først vil se det helt store boom i de asiatiske landes import af svinekød i næste måned.

- Lige nu har man travlt i Kina med at nedslagte svinebesætninger og tømme lagrene med svinekød, og det skaber midlertidigt et stort udbud, forklarer Karsten Flemin.

Han tilføjer, at problemet er, at smitten med svinepest er kommet ud i kødet og derfor breder sig, når man eksempelvis fodrer svin med madaffald. I Kina er der utallige små svineproducenter med en gris eller to, som bliver fodret med madaffald og senere omsættes levende på små markeder.

- Det er de rene smittebomber, og der er ikke styr på smittespredningen endnu. Det vil tage mindst to-tre år at få det under kontrol og genopbygge produktionen, vurderer markedsanalytiker John Jensen fra AgroMarkets over for erhvervsmediet Finans.

Klaus Kaiser mener, at Danmark står stærkt, når det handler om at udnytte mulighederne for en kraftigt øget eksport af svinekød, fordi vi har kapaciteten til det. Blandt de øvrige europæiske lande er det kun Tyskland, Polen og Spanien, der har et lige så stærkt udgangspunkt.