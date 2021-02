Se billedserie Kasper Jeppesen er trådt ind i forældrene, Bent og Susannes virksomhed på Tybjerggaard. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Svineavl blev familiens levevej

11. februar 2021 Af Rikke Bondesen

Det hele begyndte i 1980, da det unge par Bent og Susanne Jeppesen købte en landbrugsejendom ved Herlufmagle.

Han arbejdede med de 12 hektar jord og dyrene. Han byggede til og fik efterhånden en stald med 70-80 søer. Det var avlsarbejdet, der interesserede ham.

Hun arbejdede som sygeplejerske, og det var også i de år, at der kom børn. En dreng og to piger.

I 1993 købte parret naboejendommen, og midt i 90'erne var landbrugsbedriften blevet så stor, at Susanne Jeppesen stoppede som sygeplejerske, og siden har hun arbejdet med administration, lønninger, elever, køb og salg i virksomheden.

I 2003 købte de godset Tybjerggaard i landsbyen Tybjerg udenfor Herlufmagle. På det tidspunkt havde godset, der er en af landets ældste storgårde, været ejet af Herlufsholm Skole og Gods gennem et halvt århundrede.

Opkøb og vækst Købet af Tybjerggaard gav mulighed for nye udvidelser med opkøb af flere gårde i området omkring Tybjerg fortæller Bent Jeppesen

- Det har ikke være en bevidst strategi, at vi skulle være store. Det er kommet hen ad vejen og tog vel for alvor fart efter finanskrisen, hvor vi begyndte at leje os ind i staldene hos økonomisk trængte landmænd.

I dag består Tybjerggaard Agri ApS af 37 produktionsanlæg på Sjælland og Lolland. Der er samlet 167 ansatte i stalde, marker og administration. Ud over svineproduktionen, der er delt mellem avls-og opformering og så slagtesvin, så driver virksomheden 1400 hektar med planteavl. Det er fortrinsvis til foder til grisene.

- Vi tænker ikke på, at vores landbrug er stort, for det er vokset stille og roligt. Hvis vores medarbejdere kan følge med til udvidelser, så kan vi også. At udvide er også en mulighed for at fastholde dygtige medarbejdere ved at give dem mere ansvar, siger Susanne Jeppesen.

Generationsskifte Efterhånden som landbrugsvirksomheden er vokset er to voksne børn trådt ind i driften. Datteren Pernille, som er uddannet civiløkonom, arbejder med HR i administrationen.

Sønnen Kasper har fra årsskiftet 2021 overtaget ansvaret for svineproduktionen, mens far Bent jeppesen står for planteavl og byggeri. Samtidig er virksomheden blevet omstruktureret fra et sammensurium af syv-otte forskellige selskaber til fire: to selskaber for svineproduktionen, et markselskab og et byggeselskab.

Kasper Jeppesen, der er uddannet dyrlæge, er nu en del af familiefirmaet.

- Jeg har arbejdet i 10 år som rådgivende svinedyrlæge i en praksis og lært og suget viden til mig om svineproduktion, både i Danmark og i udlandet, fortæller han.

Sideløbende med dyrlægejobbet drev Kasper Jeppesen og hans søster Pernille en svineproduktion, men den en nu lagt sammen med familievirksomheden.

- Jeg har kigget til grise, siden jeg var helt lille. Og mit job som dyrlæge har lært mig at snakke med folk, både med landbrugseleven og den russiske direktør.

På arbejde med familien Kasper Jeppesen havde ingen betænkeligheder ved tanken om at skulle arbejde tæt sammen med sine forældre.

- Vi har jo hver vores ansvarsområder, og der er ikke nogen af os, der håber højt, siger han.

Hans mor siger:

- Det har været uventet problemløst at give slip og overlade mere til Kasper. Det er gået over al forventning. Men det skyldes nok, at vi altid har været gode til at uddelegere og holde fri ind imellem. Og nu er det så bare Kasper, der bestemmer.

- Vi havde egentlig besluttet at rejse væk i tre uger, da Kasper overtog, men på grund af corona kunne vi jo ikke, fortæller Susanne Jeppesen.

Brænder for avlsarbejdet Det er avlsarbejdet med svinene, der er den store interesse for hele familien. Det var der, det startede for Bent og Susanne Jeppesen, og det er også der, Kaspers fokus ligger.

- Halvdelen af vores produktion er på avlen af kvalitetsgrise, der sælges som avlsdyr. Slagtesvinene er de orner, som jo i sagens natur er halvdelen af afkommet. De kan ikke sælges, og vi opdrætter dem derfor til slagtning, forklarer han.

En stor del af Susanne Jeppesens job på kontoret er at sørge for at føre stambøgerne på de kostbare avlsgrise.

- Papirerne skal være i orden, når de sælges, både i Danmark og til udlandet. Det er kostbare dyr, som sendes med fly, for eksempel til Kina, siger Susanne Jeppesen.

Tidligere handlede avl og forædling om at gøre svinene så lange og hurtigt voksende som muligt.

- Der er sket en voldsom forædling de seneste 20-30 år, især når der gælder foderudnyttelse, siger Kasper Jeppesen.

Det med naboerne Da Susanne og Bent Jeppesen købte Tybjerggaard for 17 år siden, var naboerne skeptiske over at få svinebrug inde i landsbyen Tybjerg. Og sådan er det næsten hver gang, der bliver åbnet en ny svineproduktion. Tanken om lugt og larm fra de mange svin er ikke rar.

Men gennem dialog og deltagelse i lokalsamfundet er naboskabet mel- lem landsbyboerne i Tybjerg og svineavlen i dag harmonisk, mener familien Jeppesen.

- Det påvirker os selvfølgelig, at nogen bliver kede af, at vi arbejder med svineavl. Men vi synes i det store hele, at vi nyder god lokal støtte,og har glade medarbejdere og positive naboer, siger Kasper Jeppesen

- Før vi byggede nye staldanlæg ved Tybjerg, inviterede vi alle naboer og interessenter til møde og fik en god dialog, siger Bent Jeppesen.

- Vi har engageret os lokalt og stillet jord til rådighed for nyttehaver og en skoleskov. Vi er meget bevidste om, at vi fylder meget, og derfor også skal give noget. Helt bogstaveligt fylder vores maskiner og lastbiler på vejene. Derfor ha vi også været med til at lave en cykelsti nær vores svineproduktion udenfor Glumsø, fortæller Susanne Jeppesen.

Stort versus småt I 2021 planlægger Tybjerggaard Agri ApS at opføre endnu et svineproduktionsanslæg på den anden side af Glumsø. Det har ført til naboprotester, fordi anlægget bliver et af Sjællands største med en kapacitet på 40.000 slagtesvin om året. Naboerne mener, at man bør opføre så store anlæg i industrikvarterer.

Svineproduktion i industrikvarterer er en utopi, mener Kasper Jeppesen.

- Så skal man bringe foder ind til industrikvarteret og køre gyllen væk igen. Det er slet ikke bæredygtigt. Det er naturligt at producere på landet, hvor man skal sprede gyllen bagefter.

- Vores holdning er, at én stor svineproduktion er bedre end fem små. Vores strategi er at lukke mindre anlæg og åbne færre store. Det betyder også, at vi kan forblive konkurrencedygtige.

- Og grisene er ligeglade med, om de er 900 eller 9000 i anlægget. Vi kan passe dem bedre på de store anlæg, for jo flere grise, jo mere opsyn og bemanding, siger Kasper Jeppesen.