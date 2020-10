Svensk modehus vil optages til handel på børsen i Danmark

I flere år har det på den svenske fondsbørs været muligt at handle med aktier i det onlinebaserede modehus Boozt.

Nu går Boozt med planer om at ansøge om notering på den danske fondsbørs, så det også her bliver muligt at handle med selskabets aktier.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Ifølge Boozt skal planerne ses i lyset af, at selskabet altid har haft stærke bånd til Danmark.

Ud over mange danske kunder og aktionærer ligger selskabets udviklingskontor således i Danmark.

- Danske aktionærer tegner sig i dag for cirka 28 procent af aktiekapitalen, og nogle af selskabets største aktionærer er danske.

- En børsnotering af Boozt på hovedmarkederne i både Stockholm og København vil skabe lettere adgang til vækstkapital og udbrede kendskabet til Boozt-aktien blandt investorer i Norden, lyder det i en kommentar fra Boozt.

Ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet, kommer Boozt til at kunne tilbyde noget, den danske fondsbørs ikke har i forvejen.

Han vurderer også, at Boozt vil kunne nyde godt af sit gode varemærke og et godt kendskab til netop varemærket.

- Det kan blive en positiv faktor, når Boozt bliver parallelnoteret i Danmark, siger Per Hansen.

Siden 2017 har Boozt været noteret på børsen i Sverige, hvor selskabet også har sit hovedkvarter. Det ligger mere præcist i Malmø.

Over en årrække er Boozt vokset til at blive en af de største onlineforhandlere af modetøj i både Danmark og Sverige.

Sidste år omsatte virksomheden for mere end 2,4 milliarder kroner. Det var en stigning på 23 procent i forhold til året før.

For at fastholde væksten kan opkøb komme på tale, og ifølge selskabet er der allerede øje på "interessante opkøbsmuligheder".

Og for at have nok ressourcer til eventuelle opkøb kan det blive aktuelt at hente frisk kapital i forbindelse med børsnoteringen i Danmark.

- Boozt overvejer at udbyde nye aktier til både private og institutionelle investorer i forbindelse med noteringen på Nasdaq Copenhagen, lyder det.

De største aktionærer i Boozt er i øjeblikket de danske selskaber Sampension og ATP, som begge investerer til pensionen på vegne af lønmodtagere.