Svensk minibørs kommer til Danmark

- Der er i dag danske virksomheder, som bliver børsnoteret i Sverige for at få fat i investorer. Jeg vil ikke sige, at det viser, at noget er galt i Danmark.

- Men det viser, at der er noget, der er rigtigt i Sverige. Vi ved, hvordan man får aktiekulturen til at virke, og vi tror, at vi kan gøre det samme i Danmark, siger Peter Gönczi, administrerende direktør i Aktietorget, til Børsen.

Siden 2014 er syv små, danske virksomheder gået til Aktietorget. Det er en lille børs for små selskaber, der gerne vil rejse kapital. Her er reglerne og opsynet ikke så strikse som på store børser som eksempelvis Nasdaq OMX.

Selskaberne er ikke kendte i offentligheden, men tæller Expres2ion, Initiator Pharma, Ivisys, Oncology Venture, Rhovac, Saniona og Synact Pharma.

For Oncology Ventures vedkommende rejste selskabet i 2015 små 20 millioner kroner til sin udvikling af stoffer, der kan vise, om patienter vil respondere på en given behandling.

Den svenske aktiekultur er ofte hyldet for at være mere risikovillig og for, at velhavende svenskere i højere grad er villige til at placere deres penge i nye selskaber.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) besøgte i sommer Aktietorget i Stockholm, og han glæder sig ifølge Børsen over, at den svenske platform nu ser ud til at komme til Danmark.

- Det er en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig, rigtig god nyhed. Det er et vigtigt mål for mig, at vi får styrket aktiekulturen. Hvis og når Aktietorget kommer til Danmark, så vil det være en stor gevinst for danske virksomheders vækstambitioner, siger han.