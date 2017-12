Se billedserie Photocat krydser fingre for, at virksomhedens hjemkommune Roskilde bliver den første, som beslutter sig for at anvende NOx-reducerende teknolgi, når der skal bygges nyt. Foto: Lars Ahn Pedersen

Svært at sælge magisk luftrenser

Erhverv - 03. december 2017 kl. 09:00 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Photocats største udfordring er, at de sælger noget, der lyder for godt til at være sandt.

For selv om Roskilde-virksomhedens produkt er i stand til at nedbringe mængden af NOx - kvælstofoxider - i luften ved at blive påført for eksempel beton, så kniber det stadig med at finde kunder herhjemme. Udlandet er til gengæld en helt anden sag.

- Vores eksport er mange gange større end vores salg herhjemme, hvor kommunerne ikke rigtig har taget fat, siger Photocats administrerende direktør Michael Humle.

- Ude i verden bliver Danmark set som et grønt foregangsland. Vi har 15 kommuner i Sverige, som gerne vil besøge Roskilde, siger Henrik Jensen, teknisk direktør og medstifter af virksomheden.

Photocat havde store forhåbninger til Københavns Kommune, der om nogen har problemer med luftforureningen, men her endte det med en lang næse.

- København ønskede ikke en løsning, der ikke samtidig reducerede biltrafikken. Andre kommuner svarer, at de synes, de har frisk nok luft, siger Michael Humle.

I stedet nærer Photocat nu de største forhåbninger til hjemkommunen, hvor man netop har afsluttet et treårigt forsøg i Roskildes bymidte.

Her blev to p-pladser beklædt med produktet NOxOff, selv om det umiddelbart gav virksomheden visse udfordringer. Produktet er udviklet til beton, så »opskriftsbogen« skulle findes frem igen for at gøre det anvendeligt til asfalt.

